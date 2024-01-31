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Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться
Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться - РИА Новости, 31.01.2024
Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться
Доставка грузов в Россию по железной дороге из Китая в преддверии Нового года в стране может задерживаться, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:03
2024-01-31T02:03
2024-01-31T02:03
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доставка грузов в Россию по железной дороге из Китая в преддверии Нового года в стране может задерживаться, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. "В этом году китайский Новый год приходится на 10 февраля. В связи с этим в КНР на протяжении двух недель, до 24 числа, будут выходные дни. Обычно в преддверии подобных масштабных праздников перевозка грузов занимает больше времени, чем обычно. По данным специалистов по логистике компании Asia Import Group, уже с 4-5 февраля перевозки по железной дороге из КНР могут задерживаться. Дело в том, что на ж/д станциях в Китае уже в этих числах будет гораздо меньше сотрудников, как отмечают наши китайские партнеры. И это несмотря на то, что официально праздник состоится только через несколько дней", - отметили в компании. В Asia Import Group добавили, что из-за вероятной задержки в Китае грузов, некоторые из них удастся отправить только после окончания праздников. В среднем доставка товаров из КНР на железнодорожные станции Московского узла не в праздничные дни составляет от 16 до 21 дня. При этом, по информации Asia Import Group, цены на железнодорожную транспортировку товаров из КНР в преддверии китайского Нового года вырастают. "За несколько дней до него тарифы увеличиваются примерно на 10-15% по сравнению с обычной стоимостью. После праздничных выходных они должны стабилизироваться", - заключили в компании.
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китай, россия, экономика
Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться
Asia Import Group: доставка грузов из КНР может задержаться из-за праздников
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доставка грузов в Россию по железной дороге из Китая в преддверии Нового года в стране может задерживаться, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group.
«
"В этом году китайский Новый год приходится на 10 февраля. В связи с этим в КНР на протяжении двух недель, до 24 числа, будут выходные дни. Обычно в преддверии подобных масштабных праздников перевозка грузов занимает больше времени, чем обычно. По данным специалистов по логистике компании Asia Import Group, уже с 4-5 февраля перевозки по железной дороге из КНР могут задерживаться. Дело в том, что на ж/д станциях в Китае уже в этих числах будет гораздо меньше сотрудников, как отмечают наши китайские партнеры. И это несмотря на то, что официально праздник состоится только через несколько дней", - отметили в компании.
В Asia Import Group добавили, что из-за вероятной задержки в Китае грузов, некоторые из них удастся отправить только после окончания праздников. В среднем доставка товаров из КНР на железнодорожные станции Московского узла не в праздничные дни составляет от 16 до 21 дня.
При этом, по информации Asia Import Group, цены на железнодорожную транспортировку товаров из КНР в преддверии китайского Нового года вырастают.
"За несколько дней до него тарифы увеличиваются примерно на 10-15% по сравнению с обычной стоимостью. После праздничных выходных они должны стабилизироваться", - заключили в компании.
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