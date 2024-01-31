https://ria.ru/20240131/torgovlya-1924480684.html

Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться

Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться - РИА Новости, 31.01.2024

Импортер предупредил, что доставка грузов из Китая может задержаться

Доставка грузов в Россию по железной дороге из Китая в преддверии Нового года в стране может задерживаться, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T02:03

2024-01-31T02:03

2024-01-31T02:03

китай

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568767679_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_ea288c15a9a2822e014c1ec3f1bafa3b.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доставка грузов в Россию по железной дороге из Китая в преддверии Нового года в стране может задерживаться, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. "В этом году китайский Новый год приходится на 10 февраля. В связи с этим в КНР на протяжении двух недель, до 24 числа, будут выходные дни. Обычно в преддверии подобных масштабных праздников перевозка грузов занимает больше времени, чем обычно. По данным специалистов по логистике компании Asia Import Group, уже с 4-5 февраля перевозки по железной дороге из КНР могут задерживаться. Дело в том, что на ж/д станциях в Китае уже в этих числах будет гораздо меньше сотрудников, как отмечают наши китайские партнеры. И это несмотря на то, что официально праздник состоится только через несколько дней", - отметили в компании. В Asia Import Group добавили, что из-за вероятной задержки в Китае грузов, некоторые из них удастся отправить только после окончания праздников. В среднем доставка товаров из КНР на железнодорожные станции Московского узла не в праздничные дни составляет от 16 до 21 дня. При этом, по информации Asia Import Group, цены на железнодорожную транспортировку товаров из КНР в преддверии китайского Нового года вырастают. "За несколько дней до него тарифы увеличиваются примерно на 10-15% по сравнению с обычной стоимостью. После праздничных выходных они должны стабилизироваться", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, экономика