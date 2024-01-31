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СМИ: медиахолдинг UMG собирается удалить песни из TikTok - РИА Новости, 31.01.2024
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05:40 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tiktok-1924489251.html
СМИ: медиахолдинг UMG собирается удалить песни из TikTok
СМИ: медиахолдинг UMG собирается удалить песни из TikTok - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: медиахолдинг UMG собирается удалить песни из TikTok
Медиахолдинг Universal Music Group собирается удалить свои песни из социальной сети TikTok после срыва переговоров по оплате, такой шаг может лишить платформу... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:40
2024-01-31T05:40
лос-анджелес
сингапур
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music Group собирается удалить свои песни из социальной сети TikTok после срыва переговоров по оплате, такой шаг может лишить платформу доступа к музыке таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Weeknd и Drake, сообщает британская газета Financial Times. "Universal Music собирается удалить свои песни из TikTok после срыва переговоров по поводу оплаты, что лишит социальную медиа-платформу доступа к музыке таких звезд, как Тейлор Свифт, Weeknd и Drake", - пишет издание. По данным источников, медиахолдинг вел напряженные переговоры с TikTok. Как отмечается, Universal Music заявила, что TikTok хочет заплатить "часть" от ставки, которую другие социальные сети платят за доступ к ее музыке. В результате Universal заявила, что прекратит лицензирование своего контента для TikTok, когда истечет срок контракта 31 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
https://ria.ru/20231113/tiktok-1909126708.html
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лос-анджелес, сингапур, тейлор свифт (певица), tiktok
Лос-Анджелес, Сингапур, Тейлор Свифт (певица), TikTok
СМИ: медиахолдинг UMG собирается удалить песни из TikTok

FT: медиахолдинг UMG удалит песни из TikTok после срыва переговоров по оплате

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Медиахолдинг Universal Music Group собирается удалить свои песни из социальной сети TikTok после срыва переговоров по оплате, такой шаг может лишить платформу доступа к музыке таких исполнителей, как Тейлор Свифт, Weeknd и Drake, сообщает британская газета Financial Times.
«
"Universal Music собирается удалить свои песни из TikTok после срыва переговоров по поводу оплаты, что лишит социальную медиа-платформу доступа к музыке таких звезд, как Тейлор Свифт, Weeknd и Drake", - пишет издание.
По данным источников, медиахолдинг вел напряженные переговоры с TikTok. Как отмечается, Universal Music заявила, что TikTok хочет заплатить "часть" от ставки, которую другие социальные сети платят за доступ к ее музыке. В результате Universal заявила, что прекратит лицензирование своего контента для TikTok, когда истечет срок контракта 31 января.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры TikTok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.
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