https://ria.ru/20240131/temperatura-1924507592.html
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру - РИА Новости, 31.01.2024
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру
Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:45
2024-01-31T09:45
2024-01-31T09:45
погода
татьяна позднякова
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Первого февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет плюс 3,1 градуса и принадлежит 2015 году", - уточнила Позднякова. Синоптик добавила, что по температурному режиму погода в четверг будет соответствовать середине марта. По ее словам, возможно, эта тенденция сохранится на весь последний месяц зимы. "Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: минус 0,6 градуса и плюс 0,3 градуса", - рассказала специалист.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру
Синоптик: температура в Москве 1 февраля приблизится к рекорду, 3,1 градуса
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в своем Telegram-канале
главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первого февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет плюс 3,1 градуса и принадлежит 2015 году", - уточнила Позднякова.
Синоптик добавила, что по температурному режиму погода в четверг будет соответствовать середине марта. По ее словам, возможно, эта тенденция сохранится на весь последний месяц зимы.
"Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: минус 0,6 градуса и плюс 0,3 градуса", - рассказала специалист.
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