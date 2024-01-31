https://ria.ru/20240131/temperatura-1924507592.html

Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру

Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру - РИА Новости, 31.01.2024

Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру

Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:45

2024-01-31T09:45

2024-01-31T09:45

погода

татьяна позднякова

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920985147_0:263:2991:1945_1920x0_80_0_0_2ba94b9033b0cdfc00aa275d9a52cdb3.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Первого февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет плюс 3,1 градуса и принадлежит 2015 году", - уточнила Позднякова. Синоптик добавила, что по температурному режиму погода в четверг будет соответствовать середине марта. По ее словам, возможно, эта тенденция сохранится на весь последний месяц зимы. "Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: минус 0,6 градуса и плюс 0,3 градуса", - рассказала специалист.

https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва