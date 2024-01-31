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Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру - РИА Новости, 31.01.2024
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09:45 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/temperatura-1924507592.html
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру - РИА Новости, 31.01.2024
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру
Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:45
2024-01-31T09:45
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "Первого февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет плюс 3,1 градуса и принадлежит 2015 году", - уточнила Позднякова. Синоптик добавила, что по температурному режиму погода в четверг будет соответствовать середине марта. По ее словам, возможно, эта тенденция сохранится на весь последний месяц зимы. "Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: минус 0,6 градуса и плюс 0,3 градуса", - рассказала специалист.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
Синоптик пообещала москвичам рекордную для 1 февраля температуру

Синоптик: температура в Москве 1 февраля приблизится к рекорду, 3,1 градуса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг, 1 февраля, приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первого февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет плюс 3,1 градуса и принадлежит 2015 году", - уточнила Позднякова.
Синоптик добавила, что по температурному режиму погода в четверг будет соответствовать середине марта. По ее словам, возможно, эта тенденция сохранится на весь последний месяц зимы.
"Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: минус 0,6 градуса и плюс 0,3 градуса", - рассказала специалист.
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ПогодаТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
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