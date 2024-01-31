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В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт
В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2024
В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт
В Стамбуле открылась новая станция метро Gayrettepe, которая соединяет сеть метро с международным аэропортом, который называют Новым, сообщает АТОР в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:53
2024-01-31T13:53
2024-01-31T13:53
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В Стамбуле открылась новая станция метро Gayrettepe, которая соединяет сеть метро с международным аэропортом, который называют Новым, сообщает АТОР в телеграм-канале.Теперь до воздушной гавани можно добраться на поезде за 30 минут. Протяженность маршрута от Gayrettepe до аэропорта составляет 37,5 километра.Станция Gayrettepe – самая глубокая на этой линии, построена на глубине 72 метра и оснащена 32 эскалаторами и восемью лифтами.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт
В Стамбуле новая ветка метро позволит добираться в Новый аэропорт за полчаса