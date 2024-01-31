https://ria.ru/20240131/stambul-1924572128.html

В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт

В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт - РИА Новости, 31.01.2024

В Стамбуле провели метро в Новый международный аэропорт

В Стамбуле открылась новая станция метро Gayrettepe, которая соединяет сеть метро с международным аэропортом, который называют Новым, сообщает АТОР в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:53

2024-01-31T13:53

2024-01-31T13:53

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стамбул

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В Стамбуле открылась новая станция метро Gayrettepe, которая соединяет сеть метро с международным аэропортом, который называют Новым, сообщает АТОР в телеграм-канале.Теперь до воздушной гавани можно добраться на поезде за 30 минут. Протяженность маршрута от Gayrettepe до аэропорта составляет 37,5 километра.Станция Gayrettepe – самая глубокая на этой линии, построена на глубине 72 метра и оснащена 32 эскалаторами и восемью лифтами.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

стамбул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм