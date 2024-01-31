https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924647253.html

Спецоперация, 31 января: демилитаризованную зону на Украине отодвинут

Спецоперация, 31 января: демилитаризованную зону на Украине отодвинут - РИА Новости, 31.01.2024

Спецоперация, 31 января: демилитаризованную зону на Украине отодвинут

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил в ходе встречи с доверенными лицами о том, что Россия будет отодвигать... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:58

2024-01-31T18:58

2024-01-31T18:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил в ходе встречи с доверенными лицами о том, что Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине. Так он ответил на вопрос, где будет проходить демилитаризованная линия, после которой жители приграничных регионов России смогут чувствовать себя спокойно. Глава государства подчеркнул, что сегодня российские войска отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов РФ и будут "так делать" и дальше. По его, словам, демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые применяют украинские власти по мирным городам. Президент РФ также прокомментировал ситуацию со сбитым ВСУ 24 января российским Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. По словам Путина, экспертиза установила, что самолёт был сбит американской системой Patriot. В то же время глава государства отметил, что Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, подчеркнув, что соотношение количества российских пленных к числу украинских "один к десяти, даже больше". Шойгу требует ускорить поставки артиллерииМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, Екатеринбург) выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артустановок, призвав увеличить объёмы выпуска и ремонта текущих моделей и испытания перспективных образцов. Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, министр проинспектировал выполнение ГОЗ по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С4 "Тюльпан", 2С5 "Гиацинт", а также 2С35 "Коалиция СВ". По итогам поездки на завод, Шойгу отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента, которое необходимо выполнять. Министр попросил в течение недели предоставить ему доклад, в котором будет изложено, как предприятие будет выходить на плановые показатели. Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ "Коалиция-СВ" "крайне востребованы", необходимо ускорить работы по испытаниям и "скорейшему" началу их серийного производства. "Страсти" по ЗалужномуВ СМИ не прекращается обсуждение возможной отставки Главкома ВСУ Валерия Залужного и предполагаемых кандидатур на его замену. Как пишет британский журнал Economist, Залужный отказался от предложения занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По данным источников издания, 29 января Владимир Зеленский провел встречу с Залужным и заявил о решении отправить главкома украинских войск в отставку, предложив ему занять пост секретаря СНБО, однако главком украинских войск не согласился. В свою очередь New York Times утверждает, что утечка информации об этой встрече заставила власти Украины отложить отставку Залужного. Газета также раскрывает некоторые детали встречи 29 января: якобы главком ВСУ заявил советникам Зеленского, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны, после этих слов Залужному и предложили уйти в отставку. В свою очередь Washington Post, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что противоречия между Зеленским и Залужным возникли из-за масштабов дальнейшей мобилизации: главком ВСУ настаивал на необходимости мобилизовать еще 500 тысяч человек, Зеленский, в свою очередь, утверждал, что Киев не сможет обеспечить снаряжением и вооружением столько новобранцев. Как пишет Times, после отказа Залужного Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке, после чего Залужный вернулся в кабинет и заявил подчиненным об увольнении. После этого забеспокоились "международные партнеры" в лице США и Британии, из-за чего Зеленский "был вынужден отменить свое решение". По данным еще одного источника американской газеты, одним из камней преткновения для правительства стало то, что на место Залужного не нашли замену – от предложения Зеленского занять его пост отказались главком сухопутных войск Александр Сырский и начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Комментируя данные публикации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за информацией об отставке Залужного, при этом очевидно одно: у Киева много проблем, там "все неладно". По мнению Пескова, провалившееся контрнаступление и неудачи на фронте приводят Украину к росту противостояния внутри страны, оно будет расти по мере успехов РФ в СВО. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки Вооруженные силы РФ отразили 10 атак ВСУ, шесть – на купянском, три – на краснолиманском и одну – на южнодонецком направлении. На донецком направлении российские войска улучшили своё положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике украинских войск. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские зенитный ракетный комплекс IRIS-T и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей "Пеликан", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области. Действия ВСУ на херсонском направлении прокомментировал в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, они "даже не предполагают" стратегического успеха, попытки высадки десанта на левобережье осуществляются лишь для картинки и отчета перед Западом. Общие потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 895 человек, 13 танков и других бронемашин, 4 артиллерийских орудия, 1 систему ПВО, 61 военный автомобиль и 81 беспилотник. Обмен пленнымиМинобороны РФ также сообщило сегодня о возвращении из украинского плена 195 российских военнослужащих, которые будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. В свою очередь Киеву было передано также 195 украинских военных. В российском военном ведомстве также добавили, что посредниками при обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ. Поддержка Украины ЗападомВедущие фракции Европарламента накануне запланированного на 1 февраля специального саммита в Брюсселе выступили с обращением к европейским лидерам, в котором призвали утвердить весь обсуждаемый объем финансовой помощи Украине, включая военную и макроэкономическую поддержку, а также выступили категорически против ежегодного утверждения такой помощи. В настоящее время Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В свою очередь глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил о поступлении в бюджет страны первых 850 тысяч долларов, арестованных в результате санкций. По его словам, в данную сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, принадлежащей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924594362.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924546488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Будем отодвигать" – Путин о демилитаризованной зоне на Украине Демилитаризованная зона на Украине пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов, сообщил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. 2024-01-31T18:58 true PT1M01S

Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot" Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot" 2024-01-31T18:58 true PT0M58S

Работа артиллеристов под Артемовском Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск переместили огневые точки ближе к передовым позициям ВСУ на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывном "Ювелир". 2024-01-31T18:58 true PT1M14S

"Очень довольны". Возвращение 195 российских военнослужащих из плена Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. « "Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве. Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ. 2024-01-31T18:58 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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