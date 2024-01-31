https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924571091.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:50
2024-01-31T13:50
2024-01-31T13:53
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, киев, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих