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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 31.01.2024 (обновлено: 13:53 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924571091.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:50
2024-01-31T13:53
специальная военная операция на украине
россия
киев
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html
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россия, киев, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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