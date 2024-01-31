https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924571091.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:50

2024-01-31T13:50

2024-01-31T13:53

специальная военная операция на украине

россия

киев

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и склад ракетно-артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html

россия

киев

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Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, вооруженные силы украины