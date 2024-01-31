https://ria.ru/20240131/regiony-1924682294.html
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция - РИА Новости, 31.01.2024
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:49
2024-01-31T21:49
2024-01-31T21:49
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин провел совещание по развитию новых субъектов РФ
Путин провел совещание по развитию новых субъектов РФ
2024-01-31T21:49
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.
2024-01-31T21:49
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PT52M20S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.