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Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция - РИА Новости, 31.01.2024
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21:49 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/regiony-1924682294.html
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция - РИА Новости, 31.01.2024
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:49
2024-01-31T21:49
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.
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Путин провел совещание по развитию новых субъектов РФ
Путин провел совещание по развитию новых субъектов РФ
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.
2024-01-31T21:49
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Путин проводит совещание по развитию новых российских регионов. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России.
 
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