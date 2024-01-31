https://ria.ru/20240131/pogoda-1924497908.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 31.01.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:18

2024-01-31T08:18

2024-01-31T08:18

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист отметил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, из-за чего небо будет пасмурным, но осадки, в том числе ледяные дожди, накроют Москву лишь в ночь на четверг. "В Москве облачно, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице около нуля градусов, по области минус три - плюс два градуса", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец