Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924497908.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 31.01.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:18
2024-01-31T08:18
погода
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598783290_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506468a437f29654276c87116c6f1f2f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист отметил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, из-за чего небо будет пасмурным, но осадки, в том числе ледяные дожди, накроют Москву лишь в ночь на четверг. "В Москве облачно, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице около нуля градусов, по области минус три - плюс два градуса", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598783290_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e540de07edf3f3765af78f44fadabf26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода и около 0 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода и около нуля градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист отметил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, из-за чего небо будет пасмурным, но осадки, в том числе ледяные дожди, накроют Москву лишь в ночь на четверг.
"В Москве облачно, без существенных осадков, гололедица. Температура воздуха в столице около нуля градусов, по области минус три - плюс два градуса", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Москвичам рассказали о погоде на февраль
07:56
 
ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала