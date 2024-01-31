https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

Москвичам рассказали о погоде на февраль

Москвичам рассказали о погоде на февраль - РИА Новости, 31.01.2024

Москвичам рассказали о погоде на февраль

Февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:56

2024-01-31T07:56

2024-01-31T07:56

москва

евгений тишковец

метеоусловия

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра", - сказал Тишковец. Он также отметил, что несмотря на неустойчивость, сугробы в столице продолжат расти, и составят 50-60 сантиметров. Синоптик также добавил, что в январе в столице средняя температура воздуха оказалась на 2,2 градуса ниже нормы. Образовался и переизбыток осадков в 15%, что привело к тому, что высота снежного покрова составила на 25% больше положенного.

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москва, евгений тишковец, метеоусловия, общество