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Москвичам рассказали о погоде на февраль - РИА Новости, 31.01.2024
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07:56 31.01.2024
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Москвичам рассказали о погоде на февраль
Москвичам рассказали о погоде на февраль - РИА Новости, 31.01.2024
Москвичам рассказали о погоде на февраль
Февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:56
2024-01-31T07:56
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра", - сказал Тишковец. Он также отметил, что несмотря на неустойчивость, сугробы в столице продолжат расти, и составят 50-60 сантиметров. Синоптик также добавил, что в январе в столице средняя температура воздуха оказалась на 2,2 градуса ниже нормы. Образовался и переизбыток осадков в 15%, что привело к тому, что высота снежного покрова составила на 25% больше положенного.
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москва, евгений тишковец, метеоусловия, общество
Москва, Евгений Тишковец, метеоусловия, Общество
Москвичам рассказали о погоде на февраль

Синоптик Тишковец: февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Февраль в Москве может быть на 3-4 градуса теплее положенного, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью минус 11,1 градуса, днем минус 4,2 градуса). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра", - сказал Тишковец.
Он также отметил, что несмотря на неустойчивость, сугробы в столице продолжат расти, и составят 50-60 сантиметров.
Синоптик также добавил, что в январе в столице средняя температура воздуха оказалась на 2,2 градуса ниже нормы. Образовался и переизбыток осадков в 15%, что привело к тому, что высота снежного покрова составила на 25% больше положенного.
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