https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924550968.html

Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю

Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 31.01.2024

Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю

С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:32

2024-01-31T12:32

2024-01-31T12:32

новости подмосковья

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клин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Так, в Клину объявлен конкурс на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. В Дзержинске запланирована реконструкция воспитательно-образовательного комплекса на Угрешской улице. В Луховицах планируют благоустроить территорию городского парка культуры и отдыха имени И. Г. Воробьева. Кроме того, объявлены две закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья. Информация о новых закупках в регионе размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924440698.html

московская область (подмосковье)

клин

луховицы

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, луховицы