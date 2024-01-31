https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924550968.html
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 31.01.2024
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю
С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:32
2024-01-31T12:32
2024-01-31T12:32
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Так, в Клину объявлен конкурс на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. В Дзержинске запланирована реконструкция воспитательно-образовательного комплекса на Угрешской улице. В Луховицах планируют благоустроить территорию городского парка культуры и отдыха имени И. Г. Воробьева. Кроме того, объявлены две закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья. Информация о новых закупках в регионе размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Луховицы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Так, в Клину
объявлен конкурс на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. В Дзержинске запланирована реконструкция воспитательно-образовательного комплекса на Угрешской улице.
Воробьев: Подмосковье планируют закупить более одной тысячи автобусов
В Луховицах
планируют благоустроить территорию городского парка культуры и отдыха имени И. Г. Воробьева.
Кроме того, объявлены две закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья.
Информация о новых закупках в регионе размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.