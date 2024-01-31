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Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 31.01.2024
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Новости Подмосковья
 
12:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924550968.html
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 31.01.2024
Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю
С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:32
2024-01-31T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
луховицы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Так, в Клину объявлен конкурс на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. В Дзержинске запланирована реконструкция воспитательно-образовательного комплекса на Угрешской улице. В Луховицах планируют благоустроить территорию городского парка культуры и отдыха имени И. Г. Воробьева. Кроме того, объявлены две закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья. Информация о новых закупках в регионе размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924440698.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), клин, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Луховицы

Пять закупок опубликовано в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСварочные работы
Сварочные работы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С 22 по 26 января текущего года комитетом по конкурентной политике Подмосковья в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано пять закупок, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Так, в Клину объявлен конкурс на строительство здания фельдшерско-акушерского пункта. В Дзержинске запланирована реконструкция воспитательно-образовательного комплекса на Угрешской улице.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Воробьев: Подмосковье планируют закупить более одной тысячи автобусов
Вчера, 18:53
В Луховицах планируют благоустроить территорию городского парка культуры и отдыха имени И. Г. Воробьева.
Кроме того, объявлены две закупки на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Подмосковья.
Информация о новых закупках в регионе размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинЛуховицы
 
 
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