https://ria.ru/20240131/otstavka-1924683970.html

Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными

Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными - РИА Новости, 31.01.2024

Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сейчас не ко... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:01

2024-01-31T22:01

2024-01-31T23:26

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сейчас не ко времени. "Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения, для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Опровержение этих слухов только увеличило подозрения, что они безосновательные", - сказала Тимошенко в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook*.По ее мнению, на Украине много нерешенных вопросов в виде коррупции, политических интриг, непрофессионализма и "в такой момент отставка главкома точно не ко времени". Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924599788.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, юлия тимошенко, кирилл буданов, вооруженные силы украины, партия "батькивщина"