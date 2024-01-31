Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 31.01.2024 (обновлено: 23:26 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/otstavka-1924683970.html
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными - РИА Новости, 31.01.2024
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сейчас не ко... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:01
2024-01-31T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий залужный
юлия тимошенко
кирилл буданов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446404_0:0:2869:1615_1920x0_80_0_0_adc67cfb69e4a060ed1327d64c04cb3d.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сейчас не ко времени. &quot;Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения, для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Опровержение этих слухов только увеличило подозрения, что они безосновательные&quot;, - сказала Тимошенко в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook*.По ее мнению, на Украине много нерешенных вопросов в виде коррупции, политических интриг, непрофессионализма и "в такой момент отставка главкома точно не ко времени". Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924599788.html
https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924594362.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574446404_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_5019fdc62d8dc1c50e3e6ff820f98332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, валерий залужный, юлия тимошенко, кирилл буданов, вооруженные силы украины, партия "батькивщина"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Юлия Тимошенко, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Партия "Батькивщина"
Тимошенко считает разговоры об отставке Залужного несвоевременными

Тимошенко считает разговоры об отставке главкома ВСУ Залужного несвоевременными

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что разговоры об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сейчас не ко времени.
«

"Бывают новости, в которые нам не хочется верить, хочется скорее дождаться опровержения, для миллионов украинцев такой новостью стали слухи про освобождение от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Опровержение этих слухов только увеличило подозрения, что они безосновательные", - сказала Тимошенко в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети Facebook*.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вокруг Залужного формируются союзы, заявил Рогов
Вчера, 15:49
По ее мнению, на Украине много нерешенных вопросов в виде коррупции, политических интриг, непрофессионализма и "в такой момент отставка главкома точно не ко времени".
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Economist писал, что действующему главе военной разведки Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В США раскрыли, почему Зеленский захотел уволить Залужного
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйЮлия ТимошенкоКирилл БудановВооруженные силы УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала