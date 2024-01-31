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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 18.30 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:53
2024-01-31T18:53
2024-01-31T18:53
специальная военная операция на украине
горловка
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сша
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.30 до 18.35 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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горловка, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке 3 кассетных натовских снаряда
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости.
Украинские войска в 18.30 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 15.30 до 18.35 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.