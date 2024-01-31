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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 31.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска в 18.30 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:53

2024-01-31T18:53

2024-01-31T18:53

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.30 до 18.35 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из натовской артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

горловка

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сша

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горловка, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины, стирол