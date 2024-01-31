https://ria.ru/20240131/obstrel-1924508330.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:51

2024-01-31T09:51

2024-01-31T09:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

кировский район

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительством. Отмечается, что через десять минут по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки выпущено три таких же снаряда. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240131/obstrel-1924498164.html

https://ria.ru/20240130/obstrel-1924445887.html

донецк

макеевка

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, кировский район