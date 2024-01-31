ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов калибра 155 миллиметров
© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка
© Фото : фото очевидца
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительством.
Отмечается, что через десять минут по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки выпущено три таких же снаряда.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.