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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924508330.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:51
2024-01-31T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
кировский район
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительством. Отмечается, что через десять минут по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки выпущено три таких же снаряда. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924498164.html
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донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Кировский район
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке шесть снарядов калибра 155 миллиметров

© Фото : фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : фото очевидца
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами калибра 155 миллиметров районы Донецка и Макеевки, выпустив шесть боеприпасов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительством.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
08:20
Отмечается, что через десять минут по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки выпущено три таких же снаряда.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаКировский район
 
 
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