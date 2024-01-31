https://ria.ru/20240131/oborudovanie-1924657876.html

Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА

Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА - РИА Новости, 31.01.2024

Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА

Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:51

2024-01-31T18:51

2024-01-31T18:51

общество

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

россия

владимир

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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Отличные новости пришли от правительства России. Владимирская область получит федеральные средства на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Мы - в числе 30 регионов-победителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе в программе примут участие "18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского и Камешковского района, а также Ковровский транспортный колледж". Занятия в учреждениях будут проводиться в рамках дополнительных образовательных программ, а в дальнейшем полученные знания могут быть применены в различных сферах, от сельского хозяйства до геодезии. "Это новое и очень перспективное направление для Владимирской области. Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики", - подчеркнул Авдеев.

https://ria.ru/20240131/bpla-1924556024.html

владимирская область

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общество, владимирская область, александр авдеев (дипломат), россия, владимир