https://ria.ru/20240131/oborudovanie-1924657876.html
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА - РИА Новости, 31.01.2024
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА
Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:51
2024-01-31T18:51
2024-01-31T18:51
общество
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
россия
владимир
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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Отличные новости пришли от правительства России. Владимирская область получит федеральные средства на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Мы - в числе 30 регионов-победителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе в программе примут участие "18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского и Камешковского района, а также Ковровский транспортный колледж". Занятия в учреждениях будут проводиться в рамках дополнительных образовательных программ, а в дальнейшем полученные знания могут быть применены в различных сферах, от сельского хозяйства до геодезии. "Это новое и очень перспективное направление для Владимирской области. Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики", - подчеркнул Авдеев.
https://ria.ru/20240131/bpla-1924556024.html
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общество, владимирская область, александр авдеев (дипломат), россия, владимир
Общество, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Россия, Владимир
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА
Оборудованием для изучения разработки БПЛА оснастят 18 владимирских школ