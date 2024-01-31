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Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА - РИА Новости, 31.01.2024
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18:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/oborudovanie-1924657876.html
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА - РИА Новости, 31.01.2024
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА
Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:51
2024-01-31T18:51
общество
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
россия
владимир
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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Отличные новости пришли от правительства России. Владимирская область получит федеральные средства на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Мы - в числе 30 регионов-победителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе в программе примут участие "18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского и Камешковского района, а также Ковровский транспортный колледж". Занятия в учреждениях будут проводиться в рамках дополнительных образовательных программ, а в дальнейшем полученные знания могут быть применены в различных сферах, от сельского хозяйства до геодезии. "Это новое и очень перспективное направление для Владимирской области. Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики", - подчеркнул Авдеев.
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общество, владимирская область, александр авдеев (дипломат), россия, владимир
Общество, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Россия, Владимир
Владимирские школы и колледжи оснастят оборудованием для изучения БПЛА

Оборудованием для изучения разработки БПЛА оснастят 18 владимирских школ

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкВид на Золотые Ворота на улице Большая Московская во Владимире
Вид на Золотые Ворота на улице Большая Московская во Владимире - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Вид на Золотые Ворота на улице Большая Московская во Владимире. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Восемнадцать школ и один колледж во Владимирской области оснастят оборудованием для изучения процессов разработки и эксплуатации беспилотников, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
"Отличные новости пришли от правительства России. Владимирская область получит федеральные средства на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Мы - в числе 30 регионов-победителей", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе в программе примут участие "18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского и Камешковского района, а также Ковровский транспортный колледж". Занятия в учреждениях будут проводиться в рамках дополнительных образовательных программ, а в дальнейшем полученные знания могут быть применены в различных сферах, от сельского хозяйства до геодезии.
«
"Это новое и очень перспективное направление для Владимирской области. Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики", - подчеркнул Авдеев.
БПЛА в небе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей
12:51
 
ОбществоВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)РоссияВладимир
 
 
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