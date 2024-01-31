https://ria.ru/20240131/neft-1924556349.html
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными - РИА Новости, 31.01.2024
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:52
2024-01-31T12:52
2024-01-31T12:52
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", - ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами. Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.
https://ria.ru/20231116/neft-1909697098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Новак: мировые цены на нефть адекватно отражают нынешнюю ситуацию
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", - ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами.
Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.
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