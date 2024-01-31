Рейтинг@Mail.ru
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/neft-1924556349.html
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными - РИА Новости, 31.01.2024
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными
Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:52
2024-01-31T12:52
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_824a5624676afa2bea3afb4274dd90cc.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", - ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами. Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.
https://ria.ru/20231116/neft-1909697098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5929c217a3e512eb8475e000fbfd828c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Новак назвал мировые цены на нефть адекватными

Новак: мировые цены на нефть адекватно отражают нынешнюю ситуацию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть адекватно отражают рыночную ситуацию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Хочу сказать, что цена, которая сейчас на рынке есть, адекватно отражает текущую ситуацию. Это рынок", - ответил Новак на вопрос о том, как бы он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с ценами.
Мировые цены на нефть в среду утром показывают некоторое снижение, находясь около 82 долларов за баррель.
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
У России заканчивается нефть: Штаты вновь поверили в мечту
16 ноября 2023, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала