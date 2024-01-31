https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html

В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО

В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 31.01.2024

В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО

Жители Мурманской области из волонтёрского объединения "Тепло матери – фронту" изготовили на мастер-классе 255 наборов армейского сухого душа, которые будут... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:38

2024-01-31T13:38

2024-01-31T13:38

надежные люди

мурманская область

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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Жители Мурманской области из волонтёрского объединения "Тепло матери – фронту" изготовили на мастер-классе 255 наборов армейского сухого душа, которые будут отправлены в зону СВО, сообщил оперативный штаб региона. "Сухой армейский душ – специальная технология, позволяющая соблюдать гигиену в полевых условиях", - рассказали в оперативном штабе. Процесс изготовления набора достаточно прост, но требует времени и средств: необходимо разрезать синтетический полимерный материал дорнит размером 10 на 20 сантиметров. Потом сложить и пропитать специализированным медицинским раствором, несмываемым гелем. "Если на губку потом нанести немного воды – она вспенится, этой пеной можно протереть тело. Смывать её не нужно, достаточно протереть кожу одноразовым полотенцем, которое также кладём в набор", – рассказала организатор мастер-класса Анна Мишарина, ее слова приводятся в сообщении. Сухой душ вместе с дополнительной помощью в рамках акции "Север помогает" будет отправлен бойцам 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.

https://ria.ru/20240131/posylka-1924552633.html

https://ria.ru/20240130/krym-1924433496.html

мурманская область

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мурманская область