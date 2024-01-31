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В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 31.01.2024
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Надежные люди
 
13:38 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html
В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО
В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 31.01.2024
В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО
Жители Мурманской области из волонтёрского объединения "Тепло матери – фронту" изготовили на мастер-классе 255 наборов армейского сухого душа, которые будут... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:38
2024-01-31T13:38
надежные люди
мурманская область
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Жители Мурманской области из волонтёрского объединения "Тепло матери – фронту" изготовили на мастер-классе 255 наборов армейского сухого душа, которые будут отправлены в зону СВО, сообщил оперативный штаб региона. "Сухой армейский душ – специальная технология, позволяющая соблюдать гигиену в полевых условиях", - рассказали в оперативном штабе. Процесс изготовления набора достаточно прост, но требует времени и средств: необходимо разрезать синтетический полимерный материал дорнит размером 10 на 20 сантиметров. Потом сложить и пропитать специализированным медицинским раствором, несмываемым гелем. "Если на губку потом нанести немного воды – она вспенится, этой пеной можно протереть тело. Смывать её не нужно, достаточно протереть кожу одноразовым полотенцем, которое также кладём в набор", – рассказала организатор мастер-класса Анна Мишарина, ее слова приводятся в сообщении. Сухой душ вместе с дополнительной помощью в рамках акции "Север помогает" будет отправлен бойцам 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.
https://ria.ru/20240131/posylka-1924552633.html
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мурманская область
Надежные люди, Мурманская область

В Мурманске изготовили более 250 наборов сухого душа для бойцов СВО

© Фото : оперативный штаб Мурманской областиМурманчане изготовили для бойцов СВО более 250 армейских наборов сухого душа
Мурманчане изготовили для бойцов СВО более 250 армейских наборов сухого душа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : оперативный штаб Мурманской области
Мурманчане изготовили для бойцов СВО более 250 армейских наборов сухого душа
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Жители Мурманской области из волонтёрского объединения "Тепло матери – фронту" изготовили на мастер-классе 255 наборов армейского сухого душа, которые будут отправлены в зону СВО, сообщил оперативный штаб региона.
"Сухой армейский душ – специальная технология, позволяющая соблюдать гигиену в полевых условиях", - рассказали в оперативном штабе.
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12:38
Процесс изготовления набора достаточно прост, но требует времени и средств: необходимо разрезать синтетический полимерный материал дорнит размером 10 на 20 сантиметров. Потом сложить и пропитать специализированным медицинским раствором, несмываемым гелем.
"Если на губку потом нанести немного воды – она вспенится, этой пеной можно протереть тело. Смывать её не нужно, достаточно протереть кожу одноразовым полотенцем, которое также кладём в набор", – рассказала организатор мастер-класса Анна Мишарина, ее слова приводятся в сообщении.
Сухой душ вместе с дополнительной помощью в рамках акции "Север помогает" будет отправлен бойцам 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты.
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