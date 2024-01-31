https://ria.ru/20240131/moskva-1924591858.html

Более 200 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Более 200 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией поиска утечек - РИА Новости, 31.01.2024

Более 200 тепловых пунктов оборудовали смарт-технологией поиска утечек

Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году оборудовали более 200 тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:11

2024-01-31T15:11

2024-01-31T15:11

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москва

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петр бирюков

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году оборудовали более 200 тепловых пунктов новой смарт-технологией поиска утечек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время ведется работа по оборудованию тепловых пунктов смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения. В прошлом году ПАО "МОЭК" оснастили новой системой более 200 тепловых пунктов, таким образом на сегодняшний день смарт-технология есть на почти 7 тысячах", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что алгоритмы выявления признаков скрытых утечек на разводящих тепловых сетях на основе анализа данных автоматизированной системы "Диспетчеризация" были разработаны в 2020 году. "Алгоритмы используют информацию порядка десяти различных датчиков с каждого теплового пункта, таким образом, программа в режиме реального времени анализирует незначительные изменения важнейших параметров за ночные часы работы оборудования, когда расход горячей воды минимальный. Благодаря этому можно максимально точно определить тепловые потери и обозначить потенциально ненадежный участок, на который сразу направляется ремонтная бригада", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что система позволяет обнаружить даже незначительные технологические нарушения, которые на начальном этапе могут не иметь внешних признаков, например, вытекание теплоносителя или ухудшение параметров у потребителя. Только за минувший год с ее помощью было обнаружено и предотвращено около 1 тысячи потенциальных технологических нарушений.

https://realty.ria.ru/20240131/mezonin-1924503465.html

https://realty.ria.ru/20240130/moskva-1924281773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, моэк, петр бирюков