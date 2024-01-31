https://ria.ru/20240131/machu-pikchu-1924479763.html
Древний город инков Мачу-Пикчу оказался в осаде
Древний город инков Мачу-Пикчу оказался в осаде - РИА Новости, 31.01.2024
Древний город инков Мачу-Пикчу оказался в осаде
Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу оказался в блокаде из-за протестов, устроенных местными жителями из-за новой модели продажи билетов. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:35
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2024-01-31T11:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу оказался в блокаде из-за протестов, устроенных местными жителями из-за новой модели продажи билетов.Газета La República опубликовала видео пустых улиц ближайшего к Мачу-Пикчу городка Агуас-Кальентес, где всегда останавливаются туристы перед посещением древнего памятника. На улице нет людей, все торговые точки закрыты.Власти Перу решили ввести новую систему продажи билетов на вход в главную достопримечательность страны — через платформу компании Joinnus, принадлежащую крупной корпорации Credicorp. Ранее продажа осуществлялась муниципалитетом Мачу-Пикчу.В ответ работники туристической отрасли 25 января перекрыли железнодорожную ветку, ведущую к городу инков. Они обвиняют власти в сговоре с компанией, ожидают экономических убытков для себя и считают, что таким образом правительство хочет приватизировать все услуги и управление памятником культуры. В итоге власти решили скорректировать свое решение и предложили новую платформу для продажи билетов. "Мы должны использовать прозрачную безопасную платформу, которая будет под контролем секретариата правительства... с участием регионального правительства и муниципалитета", - сказала министр культуры Лесли Уртеага в интервью радио RPP во вторник.Министерство внутренней торговли и туризма совместно с министерством культуры и министерством окружающей среды выпустили совместное заявление, выразив надежду на диалог с протестующими и пригрозили им санкциями в случае продолжения забастовки.
https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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перу, в мире, новости - туризм
Перу, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Древний город инков Мачу-Пикчу оказался в осаде
В Перу жители блокировали город инков Мачу-Пикчу из-за изменений продажи билетов
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу оказался в блокаде из-за протестов, устроенных местными жителями из-за новой модели продажи билетов.
Газета La República
опубликовала видео пустых улиц ближайшего к Мачу-Пикчу городка Агуас-Кальентес, где всегда останавливаются туристы перед посещением древнего памятника. На улице нет людей, все торговые точки закрыты.
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Власти Перу решили ввести новую систему продажи билетов на вход в главную достопримечательность страны — через платформу компании Joinnus, принадлежащую крупной корпорации Credicorp. Ранее продажа осуществлялась муниципалитетом Мачу-Пикчу.
В ответ работники туристической отрасли 25 января перекрыли железнодорожную ветку, ведущую к городу инков. Они обвиняют власти в сговоре с компанией, ожидают экономических убытков для себя и считают, что таким образом правительство хочет приватизировать все услуги и управление памятником культуры. В итоге власти решили скорректировать свое решение и предложили новую платформу для продажи билетов.
"Мы должны использовать прозрачную безопасную платформу, которая будет под контролем секретариата правительства... с участием регионального правительства и муниципалитета", - сказала министр культуры Лесли Уртеага в интервью радио RPP
во вторник.
Министерство внутренней торговли и туризма совместно с министерством культуры и министерством окружающей среды выпустили совместное заявление, выразив надежду на диалог с протестующими и пригрозили им санкциями в случае продолжения забастовки.
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