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СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом
Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:12
2024-01-31T00:12
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. "Человек, которого застрелили полицейские на юго-востоке Лондона, имел при себе несколько арбалетов, нож, меч и топор", - сообщил телеканал. Как сообщается, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование в связи с действиями полиции и выяснила, что убитый, на котором был бронежилет, угрожал жителям дома, отмечает телеканал.
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лондон, в мире
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом
Sky: полиция в Лондоне застрелила мужчину, при котором были меч, арбалет и топор
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News
.
"Человек, которого застрелили полицейские на юго-востоке Лондона, имел при себе несколько арбалетов, нож, меч и топор", - сообщил телеканал.
В Петербурге полиция застрелила при задержании вооруженного рецидивиста
Как сообщается, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование в связи с действиями полиции и выяснила, что убитый, на котором был бронежилет, угрожал жителям дома, отмечает телеканал.