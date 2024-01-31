https://ria.ru/20240131/london-1924474495.html

СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом

СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом

Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:12

2024-01-31T00:12

2024-01-31T00:12

лондон

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. "Человек, которого застрелили полицейские на юго-востоке Лондона, имел при себе несколько арбалетов, нож, меч и топор", - сообщил телеканал. Как сообщается, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование в связи с действиями полиции и выяснила, что убитый, на котором был бронежилет, угрожал жителям дома, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20220721/retsidivist-1804098208.html

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лондон, в мире