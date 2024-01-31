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СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом - РИА Новости, 31.01.2024
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00:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/london-1924474495.html
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом
Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:12
2024-01-31T00:12
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News. "Человек, которого застрелили полицейские на юго-востоке Лондона, имел при себе несколько арбалетов, нож, меч и топор", - сообщил телеканал. Как сообщается, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование в связи с действиями полиции и выяснила, что убитый, на котором был бронежилет, угрожал жителям дома, отмечает телеканал.
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лондон, в мире
Лондон, В мире
СМИ: полиция в Лондоне застрелила мужчину, вооруженного мечом и арбалетом

Sky: полиция в Лондоне застрелила мужчину, при котором были меч, арбалет и топор

© AP Photo / Victoria Jones/PAПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Victoria Jones/PA
Полиция в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полиция застрелила мужчину в Лондоне, у него при себе было несколько арбалетов, нож, меч и топор, сообщил телеканал Sky News.
"Человек, которого застрелили полицейские на юго-востоке Лондона, имел при себе несколько арбалетов, нож, меч и топор", - сообщил телеканал.
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Как сообщается, независимая комиссия по контролю за работой полиции (IOPC) начала расследование в связи с действиями полиции и выяснила, что убитый, на котором был бронежилет, угрожал жителям дома, отмечает телеканал.
 
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