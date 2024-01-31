https://ria.ru/20240131/ksir-1924575434.html

КСИР пообещал, что Иран не оставит угрозы США без ответа

КСИР пообещал, что Иран не оставит угрозы США без ответа - РИА Новости, 31.01.2024

КСИР пообещал, что Иран не оставит угрозы США без ответа

Иранская сторона не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от западных стран, в особенности от правительства США, об этом заявил командующий силами... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:09

2024-01-31T14:09

2024-01-31T14:09

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иран

сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Иранская сторона не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от западных стран, в особенности от правительства США, об этом заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) генерал Хосейн Салами. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании. "Бывает, наши враги выступают с угрозами, и даже в эти дни мы слышим некоторые угрозы от чиновников США. Мы заявляем им, что они нас уже проверили, теперь мы хорошо знаем друг друга (на что каждый из нас способен - ред.), мы не оставим ни одну угрозу без ответа. Мы не ищем войны, но мы и не боимся войны... мы не воинственны, но защищаем себя и свою славу", - приводит агентство Tasnim слова Салами. По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.

https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, сша