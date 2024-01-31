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Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией - РИА Новости, 31.01.2024
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:24
2024-01-31T06:24
2024-01-31T06:24
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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. "Китай готов, пользуясь празднованием 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и Россией, а также организацией перекрестных Годов культуры, укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, а также содействовать тому, чтобы российско-китайские отношения достигли нового, еще большего развития", - сказал Ма Чжаосюй, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что политическое взаимодействие между Китаем и Россией постоянно углубляется, постоянно наращивается сотрудничество в различных областях.
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китай, москва, россия, сергей лавров, в мире
Китай, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией
МИД КНР: Пекин готов способствовать большему развитию отношений с Москвой
ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Китай готов способствовать еще большему развитию отношений с Россией, заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
"Китай готов, пользуясь празднованием 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и Россией, а также организацией перекрестных Годов культуры, укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, а также содействовать тому, чтобы российско-китайские отношения достигли нового, еще большего развития", - сказал Ма Чжаосюй, слова которого приводит МИД КНР.
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем
Он также отметил, что политическое взаимодействие между Китаем и Россией постоянно углубляется, постоянно наращивается сотрудничество в различных областях.