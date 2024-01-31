https://ria.ru/20240131/italiya-1924574998.html

Захарова призвала Италию отказаться от антироссийской политики

Захарова призвала Италию отказаться от антироссийской политики - РИА Новости, 31.01.2024

Захарова призвала Италию отказаться от антироссийской политики

Отказ Рима, разрушившего отношения с Москвой в 2022 году, от антироссийского курса был бы выгоден и России, и самой Италии, заявила официальный представитель... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:08

2024-01-31T14:08

2024-01-31T14:08

в мире

россия

италия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отказ Рима, разрушившего отношения с Москвой в 2022 году, от антироссийского курса был бы выгоден и России, и самой Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге для СМИ, Захарова напомнила, что после начала спецоперации Италия "буквально по указке Вашингтона избрала линию на жесткую конфронтацию с нашей страной". В частности, официальный представитель МИД упомянула присоединение Италии к санкциям и поставки оружия Киеву, отметив, что по вине Рима почти все направления сотрудничества с Россией заморожены. "Мы твердо убеждены, что отказ Италии от антироссийской политики и постепенное восстановление прагматичного и взаимоуважительного сотрудничества действительно отвечало бы нашим общим интересам", - сказала она. Российская сторона не сомневается, что "итальянский народ с присущими ему мудростью, дальновидностью, здравомыслием рано или поздно придет к осознанию контрпродуктивности нынешнего деструктивного антироссийского курса, направленного не на созидание, а на разрушение", отметила Захарова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240130/zapad-1924436556.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, италия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии