Теракт с Ил-76 показывает недоговороспособность Киева, заявил Гаврилов
Гаврилов: теракт с Ил-76 подтверждает тотальную недоговороспособность Украины
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Совершенный теракт с Ил-76 наглядно подтверждает тотальную недоговороспособность киевского режима, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как напомнил дипломат, на прошлой неделе на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) звучали громогласные заявления о том, что согласно международному гуманитарному праву (МГП) пленные имеют право на соблюдение элементарных прав и защиту.
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"Может быть, коллеги нам пояснят сегодня, как с этим стыкуется уничтожение самолета, перевозящего пленных в рамках предусмотренной МГП и заранее согласованной между Москвой и Киевом процедуры? А как это стыкуется с вашими заявлениями о том, что украинская сторона обеспечивает "законное право на самооборону"? Совершенный теракт наглядно подтверждает тотальную недоговороспособность киевского режима", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1068-м пленарном заседании ФСОБ.
Он призвал присутствующих в зале вписать это в контекст использовавшихся для вооружения Украины Минских соглашений и отказа киевских властей от уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле в апреле 2022 года под натиском западных кураторов. "И вам станет понятно, почему Россия, не отказываясь от переговорной опции в принципе, продолжает СВО на Украине, начатую для спасения жизней жителей Донбасса", - пояснил глава делегации.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.