https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html

Теракт с Ил-76 показывает недоговороспособность Киева, заявил Гаврилов

Теракт с Ил-76 показывает недоговороспособность Киева, заявил Гаврилов - РИА Новости, 31.01.2024

Теракт с Ил-76 показывает недоговороспособность Киева, заявил Гаврилов

Совершенный теракт с Ил-76 наглядно подтверждает тотальную недоговороспособность киевского режима, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:28

2024-01-31T15:28

2024-01-31T15:28

в мире

россия

киев

украина

константин гаврилов

вооруженные силы украины

обсе

ил-76

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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Совершенный теракт с Ил-76 наглядно подтверждает тотальную недоговороспособность киевского режима, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как напомнил дипломат, на прошлой неделе на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) звучали громогласные заявления о том, что согласно международному гуманитарному праву (МГП) пленные имеют право на соблюдение элементарных прав и защиту. "Может быть, коллеги нам пояснят сегодня, как с этим стыкуется уничтожение самолета, перевозящего пленных в рамках предусмотренной МГП и заранее согласованной между Москвой и Киевом процедуры? А как это стыкуется с вашими заявлениями о том, что украинская сторона обеспечивает "законное право на самооборону"? Совершенный теракт наглядно подтверждает тотальную недоговороспособность киевского режима", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1068-м пленарном заседании ФСОБ. Он призвал присутствующих в зале вписать это в контекст использовавшихся для вооружения Украины Минских соглашений и отказа киевских властей от уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле в апреле 2022 года под натиском западных кураторов. "И вам станет понятно, почему Россия, не отказываясь от переговорной опции в принципе, продолжает СВО на Украине, начатую для спасения жизней жителей Донбасса", - пояснил глава делегации. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924551642.html

https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html

https://ria.ru/20231220/gavrilov-1916864781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, украина, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, зрк с-300