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Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства - РИА Новости, 31.01.2024
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12:33 31.01.2024 (обновлено: 13:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/il-76-1924551642.html
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства - РИА Новости, 31.01.2024
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства
Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:33
2024-01-31T13:20
россия
киев
белгородская область
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — сказал собеседник агентства.При этом он не уточнил другие детали.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html
https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html
https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html
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россия, киев, белгородская область, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, происшествия
Россия, Киев, Белгородская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Происшествия
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства

Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбит западным комплексом ПВО

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил другие детали.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо
05:08

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Техник сбитого Ил-76 накануне гибели прислал жене подарок
Вчера, 16:19
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Получены предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76
29 января, 11:36
 
РоссияКиевБелгородская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Происшествия
 
 
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