Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства
Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбит западным комплексом ПВО
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил другие детали.
Крушение Ил-76
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.