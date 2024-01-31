https://ria.ru/20240131/il-76-1924551642.html

Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства

Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства - РИА Новости, 31.01.2024

Экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили ракетой западного производства

Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:33

2024-01-31T12:33

2024-01-31T13:20

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владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

ил-76

зрк с-300

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 предварительно подтверждает, что борт сбили зенитным ракетным комплексом западного производства, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства", — сказал собеседник агентства.При этом он не уточнил другие детали.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html

https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html

https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, белгородская область, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, происшествия