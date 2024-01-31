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Девять хозяйств на Алтае получили гранты "Агростартап" в 2023 году
Девять хозяйств на Алтае получили гранты "Агростартап" в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
Девять хозяйств на Алтае получили гранты "Агростартап" в 2023 году
В Республике Алтай девять хозяйств в прошлом году получили гранты государственной программы "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:36
2024-01-31T11:36
2024-01-31T11:36
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В Республике Алтай девять хозяйств в прошлом году получили гранты государственной программы "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства региона. Средства были предоставлены в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как отмечает пресс-служба, средства гранта направили на создание девяти новых рабочих мест и покупку сельскохозяйственной техники и животных. В перечне техники - по девять тракторов и пресс-подборщиков, также хозяйства закупят 208 голов крупного рогатого скота, 200 голов мелкого рогатого скота и 24 лошади. За два года гранты "Агростартап" получили 30 хозяйств региона, благодаря этому были созданы 63 новых рабочих места.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика алтай
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Алтай
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости
. В Республике Алтай
девять хозяйств в прошлом году получили гранты государственной программы "Агростартап", сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства были предоставлены в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Как отмечает пресс-служба, средства гранта направили на создание девяти новых рабочих мест и покупку сельскохозяйственной техники и животных. В перечне техники - по девять тракторов и пресс-подборщиков, также хозяйства закупят 208 голов крупного рогатого скота, 200 голов мелкого рогатого скота и 24 лошади.
За два года гранты "Агростартап" получили 30 хозяйств региона, благодаря этому были созданы 63 новых рабочих места.