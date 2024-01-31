https://ria.ru/20240131/germaniya-1924597729.html

Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию

Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию - РИА Новости, 31.01.2024

Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию

Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в среду, что правительство канцлера Олафа Шольца не хочет... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:41

2024-01-31T15:41

2024-01-31T15:41

в мире

германия

олаф шольц

фридрих мерц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в среду, что правительство канцлера Олафа Шольца не хочет эффективно управлять страной, потому что ее ненавидит, и призвала к досрочным выборам. "Вы не можете хорошо управлять Германией, вы не хотите этого! Вы губите ее! И я даже скажу, почему. Потому что вы ненавидите свою собственную страну, Германию! Это правительство ненавидит Германию! Воспользуйтесь хотя бы возможностью демократической смены власти: проведите досрочные выборы!" - заявила Вайдель, выступая в бундестаге. Она в очередной раз перечислила основные шаги, которые, по ее мнению, помогут вывести Германию из текущего кризиса: контроль на границах, высылка нелегалов и нарушивших закон мигрантов, прекращение выплат пособий мигрантам, отказ от перехода к "зеленой" энергетике и ограничение государственных расходов. В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывала и основательница новой левой партии Сара Вагенкнехт.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс