https://ria.ru/20240131/germaniya-1924597729.html
Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию
Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию - РИА Новости, 31.01.2024
Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию
Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в среду, что правительство канцлера Олафа Шольца не хочет... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:41
2024-01-31T15:41
2024-01-31T15:41
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в среду, что правительство канцлера Олафа Шольца не хочет эффективно управлять страной, потому что ее ненавидит, и призвала к досрочным выборам. "Вы не можете хорошо управлять Германией, вы не хотите этого! Вы губите ее! И я даже скажу, почему. Потому что вы ненавидите свою собственную страну, Германию! Это правительство ненавидит Германию! Воспользуйтесь хотя бы возможностью демократической смены власти: проведите досрочные выборы!" - заявила Вайдель, выступая в бундестаге. Она в очередной раз перечислила основные шаги, которые, по ее мнению, помогут вывести Германию из текущего кризиса: контроль на границах, высылка нелегалов и нарушивших закон мигрантов, прекращение выплат пособий мигрантам, отказ от перехода к "зеленой" энергетике и ограничение государственных расходов. В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывала и основательница новой левой партии Сара Вагенкнехт.
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923869665.html
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС
Глава АдГ заявила, что правительство Шольца ненавидит Германию
Алиса Вайдель: правительство Шольца ненавидит Германию, нужны досрочные выборы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила в среду, что правительство канцлера Олафа Шольца не хочет эффективно управлять страной, потому что ее ненавидит, и призвала к досрочным выборам.
"Вы не можете хорошо управлять Германией, вы не хотите этого! Вы губите ее! И я даже скажу, почему. Потому что вы ненавидите свою собственную страну, Германию! Это правительство ненавидит Германию! Воспользуйтесь хотя бы возможностью демократической смены власти: проведите досрочные выборы!" - заявила Вайдель, выступая в бундестаге.
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Она в очередной раз перечислила основные шаги, которые, по ее мнению, помогут вывести Германию из текущего кризиса: контроль на границах, высылка нелегалов и нарушивших закон мигрантов, прекращение выплат пособий мигрантам, отказ от перехода к "зеленой" энергетике и ограничение государственных расходов.
В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС
) Фридрих Мерц
призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывала и основательница новой левой партии Сара Вагенкнехт
.
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