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Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
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Туризм
 
09:42 31.01.2024 (обновлено: 11:22 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/genkonsulstvo-1924506942.html
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи
Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:42
2024-01-31T11:22
владивосток
южная корея
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. Приморское издание "Золотой Мост" сообщило, что южнокорейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта "Золотого Моста" удалена. "Издание "Золотой Мост" &lt;…&gt; написало, что "южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу". Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда &lt;…&gt; На грани сознательной дезинформации", - говорится в сообщении представительства МИД.
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владивосток, южная корея, россия, новости - туризм
Владивосток, Южная Корея, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи

МИД опроверг данные о планах закрыть генконсульство Южной Кореи во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье.
Приморское издание "Золотой Мост" сообщило, что южнокорейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта "Золотого Моста" удалена.
"Издание "Золотой Мост" <…> написало, что "южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу". Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда <…> На грани сознательной дезинформации", - говорится в сообщении представительства МИД.
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