https://ria.ru/20240131/genkonsulstvo-1924506942.html

Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи

Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024

Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи

Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:42

2024-01-31T09:42

2024-01-31T11:22

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. Приморское издание "Золотой Мост" сообщило, что южнокорейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта "Золотого Моста" удалена. "Издание "Золотой Мост" <…> написало, что "южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу". Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда <…> На грани сознательной дезинформации", - говорится в сообщении представительства МИД.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923767664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, южная корея, россия, новости - туризм