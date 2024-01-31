https://ria.ru/20240131/genkonsulstvo-1924506942.html
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи
Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:42
2024-01-31T09:42
2024-01-31T11:22
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье. Приморское издание "Золотой Мост" сообщило, что южнокорейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта "Золотого Моста" удалена. "Издание "Золотой Мост" <…> написало, что "южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу". Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда <…> На грани сознательной дезинформации", - говорится в сообщении представительства МИД.
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923767664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, южная корея, россия, новости - туризм
Владивосток, Южная Корея, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Во Владивостоке опровергли сообщения о закрытии генконсульства Южной Кореи
МИД опроверг данные о планах закрыть генконсульство Южной Кореи во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости.
Представительство МИД РФ во Владивостоке опровергло
информацию о возможном закрытии генконсульства Республики Корея в Приморье.
Приморское издание "Золотой Мост" сообщило, что южнокорейское генконсульство во Владивостоке якобы начало распродавать автопарк, что может означать скорое закрытие дипмиссии. Информация разошлась в ряде местных СМИ. Сейчас эта новость с сайта "Золотого Моста" удалена.
"Издание "Золотой Мост" <…> написало, что "южнокорейское генконсульство во Владивостоке прекращает свою работу". Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда <…> На грани сознательной дезинформации", - говорится в сообщении представительства МИД.
Россия намерена развивать отношения с Южной Кореей