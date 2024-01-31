https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html

В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом

В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом - РИА Новости, 31.01.2024

В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом

Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленобласти, отравившись бытовым газом, их тела были обнаружены через неделю, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:12

2024-01-31T19:12

2024-01-31T19:12

происшествия

выборг

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленобласти, отравившись бытовым газом, их тела были обнаружены через неделю, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в СНТ "Звонкий ручей" в городе Выборге тела женщины и двух тел мужчин", - говорится в сообщении. Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта? видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти – около 7 дней. "При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20240124/delo-1923268974.html

выборг

россия

ленинградская область

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происшествия, выборг, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)