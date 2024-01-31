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В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом - РИА Новости, 31.01.2024
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19:12 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gaz-1924662513.html
В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом
В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом - РИА Новости, 31.01.2024
В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом
Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленобласти, отравившись бытовым газом, их тела были обнаружены через неделю, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:12
2024-01-31T19:12
происшествия
выборг
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленобласти, отравившись бытовым газом, их тела были обнаружены через неделю, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в СНТ "Звонкий ручей" в городе Выборге тела женщины и двух тел мужчин", - говорится в сообщении. Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта? видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти – около 7 дней. "При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20240124/delo-1923268974.html
выборг
россия
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происшествия, выборг, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборг, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом

СУСК: в Ленобласти двое мужчин и женщина насмерть отравились газом в доме

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли в частном доме в Ленобласти, отравившись бытовым газом, их тела были обнаружены через неделю, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в СНТ "Звонкий ручей" в городе Выборге тела женщины и двух тел мужчин", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по данным судебно-медицинского эксперта? видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом. Предполагаемая давность наступления смерти – около 7 дней. "При осмотре места происшествия в доме обнаружен газовый баллон с открытым краном", - сообщили в СУСК.
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ПроисшествияВыборгРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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