https://ria.ru/20240131/ekskursii-1924655611.html

Туроператоры назвали самые популярные страны для экскурсионных поездок

Туроператоры назвали самые популярные страны для экскурсионных поездок - РИА Новости, 31.01.2024

Туроператоры назвали самые популярные страны для экскурсионных поездок

Туроператоры определили наиболее востребованные зарубежные маршруты для экскурсионных поездок, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:39

2024-01-31T18:39

2024-01-31T18:39

туризм

новости - туризм

армения

марокко

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Туроператоры определили наиболее востребованные зарубежные маршруты для экскурсионных поездок, сообщает АТОР.Лидер спроса – Турция. Большинство туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Анкару, Каппадокию, Памуккале. В конце февраля путешествие на неделю по такому маршруту стоит от 98 тысяч рублей на двоих.Второе место по популярности занимают "экскурсионки" в страны ближнего зарубежья – Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Узбекистан. В среднем пятидневная поездка стоит около 50 тысяч рублей на двоих, еще нужно учесть расходы на авиабилеты. К примеру, тур "под ключ" в Армению можно найти за 114 тысяч рублей на двоих.Европейские направления эксперты ставят на третье место в списке предпочтений. Такие поездки сейчас – экзотика. Наибольший интерес вызывают Италия и Франция. Стоимость недельного тура с авиаперелетом – от 220 тысяч рублей на двоих.Если путешествия по соседним в Россией странам обычно востребованы весной, летом и осенью, то визиты в Египет, Индию и Марокко, наоборот, популярны зимой. Экскурсионный тур в первые две страны стоит чуть больше 200 тысяч рублей на двоих. В Марокко – дороже, от 340 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

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марокко

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, армения, марокко, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм