Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/donetsk-1924580762.html
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке
Украинские военные нанесли прямой удар по маршрутному автобусу с применением беспилотника в Донецке, ранен водитель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:31
2024-01-31T14:31
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли прямой удар по маршрутному автобусу с применением беспилотника в Донецке, ранен водитель, передает корреспондент РИА Новости. Прилет пришелся по Киевскому району города в районе железнодорожного вокзала. "Что-то ударило, я не поняла, что именно. Подняла голову, смотрю - автобус разбитый. Это район ж/д вокзала, привокзальная площадь. Здесь находятся стоянки, такси, автобусы и магазины прилегающие", - рассказала очевидец происшествия Лилия. По ее словам, водитель автобуса получил ранения, другие очевидцы оказали ему первую помощь, после чего за ним приехала бригада скорой помощи. Ранее в среду СЦКК сообщил, что в Киевском районе Донецка дважды был "сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата" - в 13.30 и 13.55.
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке

Украинский дрон атаковал автобус в Донецке, ранен водитель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли прямой удар по маршрутному автобусу с применением беспилотника в Донецке, ранен водитель, передает корреспондент РИА Новости.
Прилет пришелся по Киевскому району города в районе железнодорожного вокзала.
"Что-то ударило, я не поняла, что именно. Подняла голову, смотрю - автобус разбитый. Это район ж/д вокзала, привокзальная площадь. Здесь находятся стоянки, такси, автобусы и магазины прилегающие", - рассказала очевидец происшествия Лилия.
По ее словам, водитель автобуса получил ранения, другие очевидцы оказали ему первую помощь, после чего за ним приехала бригада скорой помощи.
Ранее в среду СЦКК сообщил, что в Киевском районе Донецка дважды был "сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата" - в 13.30 и 13.55.
Осколок - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала