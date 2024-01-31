https://ria.ru/20240131/donetsk-1924580762.html

Украинский дрон атаковал автобус в Донецке

Украинский дрон атаковал автобус в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024

Украинский дрон атаковал автобус в Донецке

Украинские военные нанесли прямой удар по маршрутному автобусу с применением беспилотника в Донецке, ранен водитель, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

2024-01-31T14:31

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские военные нанесли прямой удар по маршрутному автобусу с применением беспилотника в Донецке, ранен водитель, передает корреспондент РИА Новости. Прилет пришелся по Киевскому району города в районе железнодорожного вокзала. "Что-то ударило, я не поняла, что именно. Подняла голову, смотрю - автобус разбитый. Это район ж/д вокзала, привокзальная площадь. Здесь находятся стоянки, такси, автобусы и магазины прилегающие", - рассказала очевидец происшествия Лилия. По ее словам, водитель автобуса получил ранения, другие очевидцы оказали ему первую помощь, после чего за ним приехала бригада скорой помощи. Ранее в среду СЦКК сообщил, что в Киевском районе Донецка дважды был "сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата" - в 13.30 и 13.55.

https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html

донецк

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донецк, сцкк