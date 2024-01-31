https://ria.ru/20240131/donetsk-1924576948.html

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:14

2024-01-31T14:14

2024-01-31T14:14

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:30 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина