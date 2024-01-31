https://ria.ru/20240131/deputat-1924621415.html

Герой спецоперации из Бурятии спас женщину, которой стало плохо в самолете

Герой спецоперации из Бурятии спас женщину, которой стало плохо в самолете - РИА Новости, 31.01.2024

Герой спецоперации из Бурятии спас женщину, которой стало плохо в самолете

Депутат из Бурятии, участник СВО Вячеслав Дондоков спас во время перелета в Москву пассажирку самолета, у которой до критической отметки упало давление,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:49

2024-01-31T16:49

2024-01-31T17:21

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УЛАН-УДЭ, 31 янв — РИА Новости. Депутат из Бурятии, участник СВО Вячеслав Дондоков спас во время перелета в Москву пассажирку самолета, у которой до критической отметки упало давление, сообщила пресс-служба республиканского заксобрания. "Во время полета одной пассажирке стало плохо, как выяснилось позже, у женщины до критической отметки понизилось давление. Вячеслав Баирович откликнулся на просьбу бортпроводников, искавших в салоне медиков, и оперативно оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол", — уточнили в материале.Благодаря экстренно оказанной помощи пассажирка смогла продолжить полет. При этом, по данным пресс-службы, сам Дондоков свой поступок героическим не считает.Как уточнили в ведомстве, депутат летел утренним рейсом в командировку в Москву. Дондоков — хирург и бывший военный медик. Осенью 2022 года он отправился добровольцем на СВО, в 2023 году за мужество, самоотверженность и отвагу его наградили орденом Мужества. В зоне боевых действий он возглавлял военный госпиталь, оперировал раненых бойцов и попавших под обстрелы местных жителей. Сейчас Дондоков — депутат народного хурала, зампред комитета по социальной политике.

https://ria.ru/20231115/spasenie-1909702671.html

https://ria.ru/20231215/mchs-1915961368.html

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