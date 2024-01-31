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Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли
Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли - РИА Новости, 31.01.2024
Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли
На комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году был выделен 1,83 триллиона рублей, в ближайшие годы финансирование запланировано в РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:14
2024-01-31T22:14
2024-01-31T22:14
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На комплексную программу развития исторических регионов России в прошлом году был выделен 1,83 триллиона рублей, в ближайшие годы финансирование запланировано в таком же объеме, деньги есть, и они никуда не должны исчезнуть, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы запустили комплексную программу развития наших исторических регионов, в ней почти 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями буквально по всем направлениям, включая экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, культуру и спорт. В прошлом году мы на эти цели направили... 1 триллион 83 миллиарда рублей. Приличные деньги. И в ближайшие несколько лет этот уровень финансирования у нас запланирован. Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. Примерно в таком же объеме, каждый год, - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Он добавил, что в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп, прежде всего благодаря слаженной работе кабмина, федеральных министерств и ведомств и региональных властей. "В целом, что касается всей социальной системы этих регионов, я прошу здесь действовать в высшей степени аккуратно и ответственно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240131/putin-1924683234.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин потребовал, чтобы выделенные новым регионам деньги никуда не исчезли
Путин: деньги на развитие новых регионов есть, надо, чтобы они никуда не исчезли