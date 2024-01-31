https://ria.ru/20240131/davankov-1924525749.html

ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова

ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова - РИА Новости, 31.01.2024

ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от "Новых людей" Владислава Даванкова в количестве 24 РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:24

2024-01-31T11:24

2024-01-31T11:34

выборы президента россии — 2024

политика

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леонид слуцкий (политик)

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совет федерации рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от "Новых людей" Владислава Даванкова в количестве 24 человек. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владислава Андреевича Даванкова в количестве 24 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф