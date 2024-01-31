https://ria.ru/20240131/davankov-1924525749.html
ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова
ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от "Новых людей" Владислава Даванкова в количестве 24 РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:24
2024-01-31T11:24
2024-01-31T11:34
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от "Новых людей" Владислава Даванкова в количестве 24 человек. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владислава Андреевича Даванкова в количестве 24 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова
ЦИК зарегистрировал 24 доверенных лица Даванкова к президентским выборам