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Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей - РИА Новости, 31.01.2024
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17:13 31.01.2024 (обновлено: 17:14 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/avtomobili-1924630146.html
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей - РИА Новости, 31.01.2024
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал участникам специальной военной операции уже 16 автомобилей, полученные от органов власти, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:13
2024-01-31T17:14
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каспийск
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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Народный фронт в Дагестане передал участникам специальной военной операции уже 16 автомобилей, полученные от органов власти, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального штаба. “На сегодняшний день в рамках акции Народного фронта “Все для победы” передали бойцам СВО 16 автомобилей, которые предоставили органы власти: восемь от управления Федеральной налоговой службы, пять от главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, два от управления Роскомнадзора, один от управления Росреестра”, – рассказала собеседница агентства. Машины получили бойцы 136-й мотострелковой бригады Буйнакска, 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийска и 539-го отдельного саперного батальона войсковой части Ханкалы. Отмечается, что все автомобили предварительно прошли технический осмотр.
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921744794.html
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каспийск
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буйнакск, каспийск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Надежные люди, Буйнакск, Каспийск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей

Народный фронт в Дагестане передал участникам СВО 16 автомобилей от властей

© Фото : Народный фронт в ДагестанеНародный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Народный фронт в Дагестане
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Народный фронт в Дагестане передал участникам специальной военной операции уже 16 автомобилей, полученные от органов власти, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального штаба.
«
“На сегодняшний день в рамках акции Народного фронта “Все для победы” передали бойцам СВО 16 автомобилей, которые предоставили органы власти: восемь от управления Федеральной налоговой службы, пять от главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, два от управления Роскомнадзора, один от управления Росреестра”, – рассказала собеседница агентства.
Машины получили бойцы 136-й мотострелковой бригады Буйнакска, 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийска и 539-го отдельного саперного батальона войсковой части Ханкалы. Отмечается, что все автомобили предварительно прошли технический осмотр.
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Надежные людиБуйнакскКаспийскФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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