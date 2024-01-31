https://ria.ru/20240131/avtomobili-1924630146.html
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей - РИА Новости, 31.01.2024
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал участникам специальной военной операции уже 16 автомобилей, полученные от органов власти, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:13
2024-01-31T17:13
2024-01-31T17:14
надежные люди
буйнакск
каспийск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Народный фронт в Дагестане передал участникам специальной военной операции уже 16 автомобилей, полученные от органов власти, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального штаба. “На сегодняшний день в рамках акции Народного фронта “Все для победы” передали бойцам СВО 16 автомобилей, которые предоставили органы власти: восемь от управления Федеральной налоговой службы, пять от главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, два от управления Роскомнадзора, один от управления Росреестра”, – рассказала собеседница агентства. Машины получили бойцы 136-й мотострелковой бригады Буйнакска, 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийска и 539-го отдельного саперного батальона войсковой части Ханкалы. Отмечается, что все автомобили предварительно прошли технический осмотр.
https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921744794.html
буйнакск
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буйнакск, каспийск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Надежные люди, Буйнакск, Каспийск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Народный фронт в Дагестане передал бойцам СВО 16 машин от властей
Народный фронт в Дагестане передал участникам СВО 16 автомобилей от властей