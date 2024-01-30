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Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня

Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня - РИА Новости, 30.01.2024

Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня

Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:18

2024-01-30T18:18

2024-01-30T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, коммунальщики полностью расчистили улицы в Серебряных Прудах, Звездном Городке, Власихе и Молодежном. Еще в 18 городских округах, в том числе в Химках, Щелкове и Мытищах, работы по очистке снега близятся к завершению.Отмечается, что за деятельностью коммунальных служб и четким выполнением задач в положенные сроки следят инспекторы ГУСТ.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)