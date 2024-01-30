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Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня - РИА Новости, 30.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:18 30.01.2024
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Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня
Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня - РИА Новости, 30.01.2024
Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня
Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:18
2024-01-30T18:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, коммунальщики полностью расчистили улицы в Серебряных Прудах, Звездном Городке, Власихе и Молодежном. Еще в 18 городских округах, в том числе в Химках, Щелкове и Мытищах, работы по очистке снега близятся к завершению.Отмечается, что за деятельностью коммунальных служб и четким выполнением задач в положенные сроки следят инспекторы ГУСТ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, коммунальщики полностью расчистили улицы в Серебряных Прудах, Звездном Городке, Власихе и Молодежном. Еще в 18 городских округах, в том числе в Химках, Щелкове и Мытищах, работы по очистке снега близятся к завершению.
Отмечается, что за деятельностью коммунальных служб и четким выполнением задач в положенные сроки следят инспекторы ГУСТ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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