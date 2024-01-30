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Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня
Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня - РИА Новости, 30.01.2024
Более 13 тыс. задач по уборке снега закрыли коммунальные службы МО за 4 дня
Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:18
2024-01-30T18:18
2024-01-30T18:18
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Коммунальные службы Московской области выполнили более 13,4 тысячи задач по уборке снега за четыре дня. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, коммунальщики полностью расчистили улицы в Серебряных Прудах, Звездном Городке, Власихе и Молодежном. Еще в 18 городских округах, в том числе в Химках, Щелкове и Мытищах, работы по очистке снега близятся к завершению.Отмечается, что за деятельностью коммунальных служб и четким выполнением задач в положенные сроки следят инспекторы ГУСТ.
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