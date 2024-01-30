СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному
FT: Зеленский сообщил Залужному, что отправит его в отставку в любом случае
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки, пишет во вторник газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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"Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства... Генерал отказался от предложения", - говорится в сообщении издания.
Газета добавляет, что в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке Залужного, остается решить, когда это произойдет, и кто займет его пост, а также выяснить, примет ли Залужный предложение о новой должности. Отмечается, что Зеленский готовится заменить главкома украинских войск, но это может не произойти еще какое-то время из-за распространившихся в понедельник сообщений.
FInancial Times называет возможными кандидатами на пост главкома ВСУ командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.