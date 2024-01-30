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СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному - РИА Новости, 30.01.2024
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19:19 30.01.2024 (обновлено: 21:52 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924445172.html
СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному
СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному
Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:19
2024-01-30T21:52
в мире
владимир зеленский
украина
валерий залужный
александр сырский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки, пишет во вторник газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства... Генерал отказался от предложения", - говорится в сообщении издания. Газета добавляет, что в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке Залужного, остается решить, когда это произойдет, и кто займет его пост, а также выяснить, примет ли Залужный предложение о новой должности. Отмечается, что Зеленский готовится заменить главкома украинских войск, но это может не произойти еще какое-то время из-за распространившихся в понедельник сообщений. FInancial Times называет возможными кандидатами на пост главкома ВСУ командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924406523.html
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html
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в мире, владимир зеленский, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному

FT: Зеленский сообщил Залужному, что отправит его в отставку в любом случае

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки, пишет во вторник газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«
"Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства... Генерал отказался от предложения", - говорится в сообщении издания.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 16:57
Газета добавляет, что в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке Залужного, остается решить, когда это произойдет, и кто займет его пост, а также выяснить, примет ли Залужный предложение о новой должности. Отмечается, что Зеленский готовится заменить главкома украинских войск, но это может не произойти еще какое-то время из-за распространившихся в понедельник сообщений.
FInancial Times называет возможными кандидатами на пост главкома ВСУ командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность
Вчера, 14:17
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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