https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924445172.html

СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному

СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному

Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:19

2024-01-30T19:19

2024-01-30T21:52

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник встречался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после его отставки, пишет во вторник газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. "Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства... Генерал отказался от предложения", - говорится в сообщении издания. Газета добавляет, что в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке Залужного, остается решить, когда это произойдет, и кто займет его пост, а также выяснить, примет ли Залужный предложение о новой должности. Отмечается, что Зеленский готовится заменить главкома украинских войск, но это может не произойти еще какое-то время из-за распространившихся в понедельник сообщений. FInancial Times называет возможными кандидатами на пост главкома ВСУ командующего сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.

https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924406523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины