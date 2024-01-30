https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924290719.html

Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт

Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2024

Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт

Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного - это отражение борьбы на Украине США и Великобритании, ее исходом может быть срежисированный и скоротечный... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:24

2024-01-30T10:24

2024-01-30T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного - это отражение борьбы на Украине США и Великобритании, ее исходом может быть срежисированный и скоротечный военный переворот, заявил РИА Новости ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. "Все лучше вырисовываются очертания конфликта: Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании: в одну из группировок входят экс-президент Украины Петр Порошенко, Залужный, и они контролируются штатами, а в другую - Зеленский, ГУР с его главой Кириллом Будановым - они контролируются Лондоном и британской разведкой", - сказал Дудчак. Он добавил, что, вероятно, Залужный еще надолго останется на своем месте, поскольку в противостоянии англосаксов друг с другом силы пока на стороне США. Но возможен и иной исход, отметил эксперт. "Если военный переворот и будет, то он будет срежиссирован и подан населению как борьба за справедливость. И этот "Майдан" будет скоротечным: просто переставят верхушки для повышения эффективности киевского режима", - заключил Дудчак. Эксперт пояснил, что в отношении России и Лондон, и Вашингтон имеют много общего, но у них есть и ряд противоречий - в первую очередь по развитию украинских территорий. "Лондон хочет продолжения конфликта, Вашингтон - его заморозки, чтобы успеть разогнать свой военно-промышленный комплекс и начать использовать те земли, что подконтрольны Киеву", - резюмировал Дудчак. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924255980.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, валерий залужный, украина, владимир зеленский