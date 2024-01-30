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Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924290719.html
Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт
Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2024
Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт
Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного - это отражение борьбы на Украине США и Великобритании, ее исходом может быть срежисированный и скоротечный... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:24
2024-01-30T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного - это отражение борьбы на Украине США и Великобритании, ее исходом может быть срежисированный и скоротечный военный переворот, заявил РИА Новости ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. "Все лучше вырисовываются очертания конфликта: Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании: в одну из группировок входят экс-президент Украины Петр Порошенко, Залужный, и они контролируются штатами, а в другую - Зеленский, ГУР с его главой Кириллом Будановым - они контролируются Лондоном и британской разведкой", - сказал Дудчак. Он добавил, что, вероятно, Залужный еще надолго останется на своем месте, поскольку в противостоянии англосаксов друг с другом силы пока на стороне США. Но возможен и иной исход, отметил эксперт. "Если военный переворот и будет, то он будет срежиссирован и подан населению как борьба за справедливость. И этот "Майдан" будет скоротечным: просто переставят верхушки для повышения эффективности киевского режима", - заключил Дудчак. Эксперт пояснил, что в отношении России и Лондон, и Вашингтон имеют много общего, но у них есть и ряд противоречий - в первую очередь по развитию украинских территорий. "Лондон хочет продолжения конфликта, Вашингтон - его заморозки, чтобы успеть разогнать свой военно-промышленный комплекс и начать использовать те земли, что подконтрольны Киеву", - резюмировал Дудчак. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924255980.html
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в мире, валерий залужный, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский
Залужный попал в центр конфликта англосаксов на Украине, считает эксперт

Эксперт: ситуация с Залужным отражает противостояние США и Британии на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного - это отражение борьбы на Украине США и Великобритании, ее исходом может быть срежисированный и скоротечный военный переворот, заявил РИА Новости ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.
"Все лучше вырисовываются очертания конфликта: Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании: в одну из группировок входят экс-президент Украины Петр Порошенко, Залужный, и они контролируются штатами, а в другую - Зеленский, ГУР с его главой Кириллом Будановым - они контролируются Лондоном и британской разведкой", - сказал Дудчак.
Он добавил, что, вероятно, Залужный еще надолго останется на своем месте, поскольку в противостоянии англосаксов друг с другом силы пока на стороне США. Но возможен и иной исход, отметил эксперт.
"Если военный переворот и будет, то он будет срежиссирован и подан населению как борьба за справедливость. И этот "Майдан" будет скоротечным: просто переставят верхушки для повышения эффективности киевского режима", - заключил Дудчак.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
На Украине раскрыли тайный замысел "отставки" Залужного
Вчера, 03:43
Эксперт пояснил, что в отношении России и Лондон, и Вашингтон имеют много общего, но у них есть и ряд противоречий - в первую очередь по развитию украинских территорий.
"Лондон хочет продолжения конфликта, Вашингтон - его заморозки, чтобы успеть разогнать свой военно-промышленный комплекс и начать использовать те земли, что подконтрольны Киеву", - резюмировал Дудчак.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
"Не останется": в Раде заявили о шантаже Залужного
Вчера, 01:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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