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Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат
Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат - РИА Новости, 30.01.2024
Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в телеграм-канале, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:20
2024-01-30T15:20
2024-01-30T15:20
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в телеграм-канале, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. "Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду", - написал Гончаренко.Текст законопроекта на сайте Рады пока не появился. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924311366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат
Гончаренко: кабмин Украины направило новый законопроект о мобилизации в Раду
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в телеграм-канале
, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент.
"Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду", - написал Гончаренко.
Текст законопроекта на сайте Рады пока не появился.
Владимир Зеленский
в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Лавров заявил, что украинцев ловят "с лассо"