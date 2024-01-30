https://ria.ru/20240130/zakonoproekt-1924382389.html

Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат

Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат - РИА Новости, 30.01.2024

Новый законопроект о мобилизации направили в Раду, заявил депутат

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в телеграм-канале, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:20

2024-01-30T15:20

2024-01-30T15:20

в мире

украина

верховная рада украины

алексей гончаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в телеграм-канале, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. "Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную раду", - написал Гончаренко.Текст законопроекта на сайте Рады пока не появился. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924311366.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко