https://ria.ru/20240130/zabastovka-1924465101.html

В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 30.01.2024

В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки

Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, к которой призвал второй по величине РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:00

2024-01-30T22:00

2024-01-30T22:00

в мире

берлин (город)

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150877/99/1508779907_0:372:4630:2976_1920x0_80_0_0_432370071157da95db8d62de26a1e31b.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, к которой призвал второй по величине профсоюз страны Ver.di, говорится в заявлении воздушной гавани. Во вторник стало известно, что Ver.di призвал к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов по всей стране в четверг. Профсоюз требует повышения зарплат и улучшения условий труда для сотрудников воздушных гаваней. "Из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Ver.di для сотрудников служб безопасности во многих аэропортах, вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург в этот четверг, 1 февраля 2024 года, невозможны", - говорится в заявлении на сайте аэропорта. Кроме того, аэропорт сообщает, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы: решения по ним будут принимать авиакомпании. Всего в четверг через аэропорт Берлина должны были пройти около 170 рейсов, на которых бы были перевезены порядка 50 тысяч пассажиров. В прошлом году Ver.di уже организовывал несколько крупных забастовок сотрудников аэропортов, которые приводили к серьезным перебоям в работе воздушных гаваней страны.

https://ria.ru/20240127/zabastovka-1923881059.html

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия