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В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки
В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 30.01.2024
В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки
Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, к которой призвал второй по величине РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:00
2024-01-30T22:00
2024-01-30T22:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, к которой призвал второй по величине профсоюз страны Ver.di, говорится в заявлении воздушной гавани. Во вторник стало известно, что Ver.di призвал к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов по всей стране в четверг. Профсоюз требует повышения зарплат и улучшения условий труда для сотрудников воздушных гаваней. "Из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Ver.di для сотрудников служб безопасности во многих аэропортах, вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург в этот четверг, 1 февраля 2024 года, невозможны", - говорится в заявлении на сайте аэропорта. Кроме того, аэропорт сообщает, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы: решения по ним будут принимать авиакомпании. Всего в четверг через аэропорт Берлина должны были пройти около 170 рейсов, на которых бы были перевезены порядка 50 тысяч пассажиров. В прошлом году Ver.di уже организовывал несколько крупных забастовок сотрудников аэропортов, которые приводили к серьезным перебоям в работе воздушных гаваней страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В берлинском аэропорту отменили все рейсы из-за забастовки
В берлинском аэропорту 1 февраля отменили все рейсы из-за забастовки сотрудников
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности, к которой призвал второй по величине профсоюз страны Ver.di, говорится в заявлении воздушной гавани.
Во вторник стало известно, что Ver.di призвал к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов по всей стране в четверг. Профсоюз требует повышения зарплат и улучшения условий труда для сотрудников воздушных гаваней.
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"Из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Ver.di для сотрудников служб безопасности во многих аэропортах, вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург в этот четверг, 1 февраля 2024 года, невозможны", - говорится в заявлении на сайте аэропорта.
Кроме того, аэропорт сообщает, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы: решения по ним будут принимать авиакомпании.
Всего в четверг через аэропорт Берлина должны были пройти около 170 рейсов, на которых бы были перевезены порядка 50 тысяч пассажиров.
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В прошлом году Ver.di уже организовывал несколько крупных забастовок сотрудников аэропортов, которые приводили к серьезным перебоям в работе воздушных гаваней страны.