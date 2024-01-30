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Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник - РИА Новости, 02.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:30 30.01.2024 (обновлено: 13:54 02.02.2024)
https://ria.ru/20240130/yugra-1925021062.html
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник - РИА Новости, 02.02.2024
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник
Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 02.02.2024
2024-01-30T13:30
2024-02-02T13:54
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры.Роспатент 30 января 2024 года зарегистрировал в Государственном реестре полезных моделей РФ патент № 223092 ООО "Юграгазстрой" на полезную модель "Теплообменник из алюминиевого сплава для газового конденсационного котла".Полезная модель относится к теплообменному оборудованию и может быть использована как устройство передачи тепловой энергии горящих газов жидкому теплоносителю в конденсационных газовых котлах для отопления и водоподогрева в промышленных и жилых помещениях.Как отмечается в сообщении, теплообменник вдвое дешевле европейских аналогов. Кроме того, для его изготовления может быть применен сплав из лома алюминия, которого в Югре достаточно для поддержки такого производства.Компания "Юграгазстрой" вошла в состав резидентов Технопарка Югры в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html
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ханты-мансийск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник

© Фото : АУ "Технопарк высоких технологий"Резидент Технопарка высоких технологий запатентовал импортозамещающий теплообменник для газового конденсационного котла
Резидент Технопарка высоких технологий запатентовал импортозамещающий теплообменник для газового конденсационного котла - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : АУ "Технопарк высоких технологий"
Резидент Технопарка высоких технологий запатентовал импортозамещающий теплообменник для газового конденсационного котла
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры.
Роспатент 30 января 2024 года зарегистрировал в Государственном реестре полезных моделей РФ патент № 223092 ООО "Юграгазстрой" на полезную модель "Теплообменник из алюминиевого сплава для газового конденсационного котла".
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Полезная модель относится к теплообменному оборудованию и может быть использована как устройство передачи тепловой энергии горящих газов жидкому теплоносителю в конденсационных газовых котлах для отопления и водоподогрева в промышленных и жилых помещениях.
Как отмечается в сообщении, теплообменник вдвое дешевле европейских аналогов. Кроме того, для его изготовления может быть применен сплав из лома алюминия, которого в Югре достаточно для поддержки такого производства.
Компания "Юграгазстрой" вошла в состав резидентов Технопарка Югры в сентябре 2022 года.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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