https://ria.ru/20240130/yugra-1925021062.html

Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник

Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник - РИА Новости, 02.02.2024

Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник

Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 02.02.2024

2024-01-30T13:30

2024-01-30T13:30

2024-02-02T13:54

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры.Роспатент 30 января 2024 года зарегистрировал в Государственном реестре полезных моделей РФ патент № 223092 ООО "Юграгазстрой" на полезную модель "Теплообменник из алюминиевого сплава для газового конденсационного котла".Полезная модель относится к теплообменному оборудованию и может быть использована как устройство передачи тепловой энергии горящих газов жидкому теплоносителю в конденсационных газовых котлах для отопления и водоподогрева в промышленных и жилых помещениях.Как отмечается в сообщении, теплообменник вдвое дешевле европейских аналогов. Кроме того, для его изготовления может быть применен сплав из лома алюминия, которого в Югре достаточно для поддержки такого производства.Компания "Юграгазстрой" вошла в состав резидентов Технопарка Югры в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ханты-мансийск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)