https://ria.ru/20240130/yugra-1925021062.html
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник - РИА Новости, 02.02.2024
Резидент Технопарка Югры запатентовал импортозамещающий теплообменник
Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 02.02.2024
2024-01-30T13:30
2024-01-30T13:30
2024-02-02T13:54
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры.Роспатент 30 января 2024 года зарегистрировал в Государственном реестре полезных моделей РФ патент № 223092 ООО "Юграгазстрой" на полезную модель "Теплообменник из алюминиевого сплава для газового конденсационного котла".Полезная модель относится к теплообменному оборудованию и может быть использована как устройство передачи тепловой энергии горящих газов жидкому теплоносителю в конденсационных газовых котлах для отопления и водоподогрева в промышленных и жилых помещениях.Как отмечается в сообщении, теплообменник вдвое дешевле европейских аналогов. Кроме того, для его изготовления может быть применен сплав из лома алюминия, которого в Югре достаточно для поддержки такого производства.Компания "Юграгазстрой" вошла в состав резидентов Технопарка Югры в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html
ханты-мансийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Компания-резидент Технопарка высоких технологий Югры в Ханты-Мансийске запатентовала импортозамещающее оборудование, сообщает Фонд развития Югры.
Роспатент
30 января 2024 года зарегистрировал в Государственном реестре полезных моделей РФ
патент № 223092 ООО "Юграгазстрой" на полезную модель "Теплообменник из алюминиевого сплава для газового конденсационного котла".
Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов
Полезная модель относится к теплообменному оборудованию и может быть использована как устройство передачи тепловой энергии горящих газов жидкому теплоносителю в конденсационных газовых котлах для отопления и водоподогрева в промышленных и жилых помещениях.
Как отмечается в сообщении, теплообменник вдвое дешевле европейских аналогов. Кроме того, для его изготовления может быть применен сплав из лома алюминия, которого в Югре достаточно для поддержки такого производства.
Компания "Юграгазстрой" вошла в состав резидентов Технопарка Югры в сентябре 2022 года.