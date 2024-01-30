https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924328427.html

Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору

Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору - РИА Новости, 30.01.2024

Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложении Японии по мирному договору с Россией, заявил на своей странице во "ВКонтакте", что никто не против... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:44

2024-01-30T12:44

2024-01-30T17:53

япония

россия

в мире

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложении Японии по мирному договору с Россией, заявил на своей странице во "ВКонтакте", что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.Во вторник японский премьер Фумио Кисида, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом он подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ."Премьер Японии Кисида вновь высказался за мирный договор с Россией. Конечно, при обсуждении Курил и сохранении санкций. Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", — написал Медведев."Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", — добавил он.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924291320.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, в мире, дмитрий медведев