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Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору - РИА Новости, 30.01.2024
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12:44 30.01.2024 (обновлено: 17:53 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924328427.html
Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору
Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору - РИА Новости, 30.01.2024
Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложении Японии по мирному договору с Россией, заявил на своей странице во "ВКонтакте", что никто не против... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:44
2024-01-30T17:53
япония
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложении Японии по мирному договору с Россией, заявил на своей странице во "ВКонтакте", что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.Во вторник японский премьер Фумио Кисида, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом он подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ."Премьер Японии Кисида вновь высказался за мирный договор с Россией. Конечно, при обсуждении Курил и сохранении санкций. Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", — написал Медведев."Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", — добавил он.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html
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япония, россия, в мире, дмитрий медведев
Япония, Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал заявление премьера Японии по мирному договору

Медведев: вопрос принадлежности Курильских островов закрыт навсегда

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о предложении Японии по мирному договору с Россией, заявил на своей странице во "ВКонтакте", что никто не против мирного договора при понимании, что территориальный вопрос закрыт навсегда.
Во вторник японский премьер Фумио Кисида, выступая с речью в парламенте, заявил о намерении заключить мир с Россией после решения территориального спора. При этом он подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на РФ.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию
Вчера, 09:05
"Премьер Японии Кисида вновь высказался за мирный договор с Россией. Конечно, при обсуждении Курил и сохранении санкций. Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", — написал Медведев.
"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", — добавил он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем
Вчера, 10:31
 
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