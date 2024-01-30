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В Дагестане двух женщин заподозрили в хищении опекунских выплат

В Дагестане двух женщин заподозрили в хищении опекунских выплат - РИА Новости, 30.01.2024

В Дагестане двух женщин заподозрили в хищении опекунских выплат

Две жительницы Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в хищении на протяжении десяти лет выплат, выделяемых на содержание детей в семье... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:14

2024-01-30T16:14

2024-01-30T16:21

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Две жительницы Дагестана стали фигурантами уголовного дела по подозрению в хищении на протяжении десяти лет выплат, выделяемых на содержание детей в семье опекунов, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц села Тпиг Агульского района республики, подозреваемых в незаконных действиях по передаче детей под опеку и мошенничестве в особо крупном размере (статья 154, часть 4 статьи 159 УК РФ)", – говорится в релизе. По данным следствия, в 2009 году жительница села Тпиг предложила своей свекрови фиктивно стать опекуном ее несовершеннолетних детей и незаконно получать за это деньги - та согласилась. В итоге женщина де-юре отказалась от своих детей, после чего свекровь стала получать выплаты на содержание как опекун. С марта 2010 по декабрь 2019 года подозреваемые поделили в совокупности более 1,2 миллионов рублей. Уголовное дело также возбуждено против бывшего заместителя главы Агульского района - его подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник, не проверив представленные документы, без достаточных на то оснований в августе 2010 года обратился в суд с иском о лишении матери детей родительских прав, что легло в основу махинации.

https://ria.ru/20240117/moshennichestvo-1921925690.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)