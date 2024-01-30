https://ria.ru/20240130/vologda-1924302879.html

Луценко: тележку для перевоза раненых готовят в Вологде к отправке на СВО

Луценко: тележку для перевоза раненых готовят в Вологде к отправке на СВО - РИА Новости, 30.01.2024

Луценко: тележку для перевоза раненых готовят в Вологде к отправке на СВО

Тактическую эвакуационную тележку для транспортировки военнослужащих на поле боя сделали в Вологде; инициатором проекта стал один из депутатов Законодательного... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:07

2024-01-30T11:07

2024-01-30T11:07

вологодская область

вологда

андрей луценко

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тактическую эвакуационную тележку для транспортировки военнослужащих на поле боя сделали в Вологде; инициатором проекта стал один из депутатов Законодательного Собрания области, сообщает пресс-служба регионального парламента. У тележки были установлены два колеса с электроприводом, блок с аккумулятором. Благодаря этому, она может передвигаться беспрерывно до трех часов на одном заряде батареи. Ручкой газа можно регулировать скорость, с которой человеку, везущему тележку, будет комфортно двигаться. Кроме этого, конструкция может выдержать вес до 200 килограммов, поэтому подойдет не только для транспортировки раненых, но и для перевоза различных грузов, рассказали в пресс-службе. Там пояснили, что удобство тележки еще и в том, что ее не смогут вычислить тепловизоры. Помимо этого, в конструкции предусмотрена стойка для капельницы, а также фиксирующие ремни. Перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) эвакуационную тележку протестируют на полигоне. Если все пройдет успешно, то планируется производить по 20 эвакуационных тележек в месяц, "<…> Тележка значительно облегчит и сделает быстрее эвакуацию раненых с поля боя. Благодаря приспособлению, возможно, удастся спасти не одну жизнь. Мы в тылу обязаны обеспечить военнослужащих всеми необходимыми удобствами. Здорово, что к этой работе активно подключаются предприниматели различных сфер деятельности", – отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого приводятся в сообщении. Помимо электрической тележки были подготовлены несколько эвакуационных тележек без электроники. Их отправят в те места СВО, где нет возможности зарядки, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240125/studenty-1923468727.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, андрей луценко