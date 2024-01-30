https://ria.ru/20240130/ukraina-1924306253.html

В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза

В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2024

В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза

Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза, заявил глава налогового комитета Верховной рады... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:23

2024-01-30T11:23

2024-01-30T14:16

в мире

украина

даниил гетманцев

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Politico. "В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь", - приводятся слова депутата в статье под названием "Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада".По словам Гетманцева, финансовая помощь "крайне необходима" Киеву, так как от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов. Это утверждение фактически подтверждает глава национального банка Украины Андрей Пышный, который заявил, что если Украина не получит деньги от Евросоюза, то Киеву придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности. Еврокомиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств. Будапешт блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924260176.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз