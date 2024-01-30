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В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2024
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11:23 30.01.2024 (обновлено: 14:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924306253.html
В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза
В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2024
В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза
Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза, заявил глава налогового комитета Верховной рады... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:23
2024-01-30T14:16
в мире
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Politico. "В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь", - приводятся слова депутата в статье под названием "Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада".По словам Гетманцева, финансовая помощь "крайне необходима" Киеву, так как от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов. Это утверждение фактически подтверждает глава национального банка Украины Андрей Пышный, который заявил, что если Украина не получит деньги от Евросоюза, то Киеву придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности. Еврокомиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств. Будапешт блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924260176.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Евросоюз
В Раде заявили, что не сомневаются в получении денег от Евросоюза

Politico: Украина надеется избежать "судного дня" без западной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансирования от Евросоюза, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Politico.
"В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь", - приводятся слова депутата в статье под названием "Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада".
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По словам Гетманцева, финансовая помощь "крайне необходима" Киеву, так как от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов.
Это утверждение фактически подтверждает глава национального банка Украины Андрей Пышный, который заявил, что если Украина не получит деньги от Евросоюза, то Киеву придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности.
Еврокомиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиардов кредитов) на оказание финпомощи Украине. Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств.
Будапешт блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.
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