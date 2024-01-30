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Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 30.01.2024
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13:11 30.01.2024 (обновлено: 13:22 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/turtsiya-1924338739.html
Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил глава МИД Турции
Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 30.01.2024
Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил глава МИД Турции
Турция продолжит использовать Конвенцию Монтрё, это не предмет обсуждений, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:11
2024-01-30T13:22
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Турция продолжит использовать Конвенцию Монтрё, это не предмет обсуждений, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.На минувшей неделе источник в администрации турецкого лидера уже говорил РИА Новости, что позиция Турции по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась, конвенция Монтрё соблюдается. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы."Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтрё в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении", - сказал Фидан на пресс-конференции в Болгарии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на пресс-конференции заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей.Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в которой Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
https://ria.ru/20231019/turtsiya-1903812958.html
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в мире, анкара (провинция), монтре, турция
В мире, Анкара (провинция), Монтре, Турция
Анкара продолжит использовать конвенцию Монтре, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции: применение конвенции Монтре не является предметом обсуждений

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Турция продолжит использовать Конвенцию Монтрё, это не предмет обсуждений, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
На минувшей неделе источник в администрации турецкого лидера уже говорил РИА Новости, что позиция Турции по недопуску военных кораблей в Чёрное море не изменилась, конвенция Монтрё соблюдается. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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Турция заявила, что будет ответственно выполнять Конвенцию Монтре
19 октября 2023, 13:01
"Мы будем продолжать выполнять Конвенцию Монтрё в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об этом вопросе, не говоря уже о его обсуждении", - сказал Фидан на пресс-конференции в Болгарии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее на пресс-конференции заявил, что Пентагон не сможет добиться от турецких властей изменения правил захода в Черное море для военных кораблей.
Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщила, что США намерены проработать с Турцией вопрос судоходства в Черном море. Представитель Пентагона уточнила, что в регионе нужно добиться благоприятной среды, в которой Черное море будет полностью открыто для коммерческого судоходства.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё
8 сентября 2023, 06:24
 
В миреАнкара (провинция)МонтреТурция
 
 
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