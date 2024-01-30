https://ria.ru/20240130/trevoga-1924256459.html
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.01.2024
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:21
2024-01-30T01:21
2024-01-30T01:21
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, с 23.35 (0.35 мск) в течение примерно получаса тревога прозвучала в Сумской, Винницкой, Черниговской и Киевской областях. В понедельник вечером тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях страны. Позднее тревога также прозвучала в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях. По данным карты, тревога также звучит и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240130/obstrel-1924254541.html
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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги