https://ria.ru/20240130/tanki-1924462599.html

Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2

Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2 - РИА Новости, 30.01.2024

Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2

Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:35

2024-01-30T21:35

2024-01-30T21:35

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии. "Сегодня первые девять боевых танков Leopard 2 A4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH", - говорится в заявлении. Первая доставка была организована посредством железнодорожного транспорта. Отмечается, что оставшиеся 16 танков будут переданы ФРГ до 31 января, последняя партия из семи танков будет транспортирована по автотрассе. В конце ноября 2023 года Федеральный совет Швейцарии одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, германия, украина, евросоюз, нато