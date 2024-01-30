Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2
Швейцария отправила в Германию 9 танков Leopard 2, которые нельзя передать Киеву
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.
«
"Сегодня первые девять боевых танков Leopard 2 A4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH", - говорится в заявлении.
Первая доставка была организована посредством железнодорожного транспорта. Отмечается, что оставшиеся 16 танков будут переданы ФРГ до 31 января, последняя партия из семи танков будет транспортирована по автотрассе.
В конце ноября 2023 года Федеральный совет Швейцарии одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения.