Рейтинг@Mail.ru
Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2 - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tanki-1924462599.html
Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2
Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2 - РИА Новости, 30.01.2024
Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2
Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:35
2024-01-30T21:35
в мире
швейцария
германия
украина
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_714234ff5c0869d7dfa5d41cdba6dbdb.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии. "Сегодня первые девять боевых танков Leopard 2 A4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH", - говорится в заявлении. Первая доставка была организована посредством железнодорожного транспорта. Отмечается, что оставшиеся 16 танков будут переданы ФРГ до 31 января, последняя партия из семи танков будет транспортирована по автотрассе. В конце ноября 2023 года Федеральный совет Швейцарии одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения.
швейцария
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_525bbbe5739ab3eaf16b0e0dd6e7ea5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, германия, украина, евросоюз, нато
В мире, Швейцария, Германия, Украина, Евросоюз, НАТО
Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2

Швейцария отправила в Германию 9 танков Leopard 2, которые нельзя передать Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard
Немецкий военный на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Швейцария передала Германии первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет реэкспортировать на Украину, говорится в заявлении на сайте министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.
«
"Сегодня первые девять боевых танков Leopard 2 A4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH", - говорится в заявлении.
Первая доставка была организована посредством железнодорожного транспорта. Отмечается, что оставшиеся 16 танков будут переданы ФРГ до 31 января, последняя партия из семи танков будет транспортирована по автотрассе.
В конце ноября 2023 года Федеральный совет Швейцарии одобрил заявку на экспорт 25 боевых танков Leopard 2 A4 в Германию для выкупа компанией, которая их произвела, Rheinmetall Landsysteme GmbH. Берлин заверил Швейцарию, что танки останутся в Германии, в странах-членах НАТО или в ЕС и будут использоваться для дополнения их вооружения.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января 2023, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
В миреШвейцарияГерманияУкраинаЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала