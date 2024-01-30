https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html

Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи

Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи - РИА Новости, 30.01.2024

Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке – поликлиники, школы и Дворца молодежи, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:01

2024-01-30T11:01

2024-01-30T11:01

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке – поликлиники, школы и Дворца молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона. Строящаяся поликлиника находится в микрорайоне Елецкий. Новое медучреждение будет рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Здесь же откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное. "Темп работ хороший. Возвели все пять этажей, на стройке трудятся 120 человек. Укладывают кровлю, монтируют инженерные системы. Через неделю приступят к отделке и остеклению. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Строительство строго контролируем на всех этапах", – цитирует пресс-служба Артамонова. Кроме того, губернатор посетил строительство школы, которая будет находиться в районе Опытной станции. Учебное заведение рассчитано на 1,5 тысячи детей. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. "Стройка продвигается. Вокруг растут многоэтажки. Рядом уже два садика. Микрорайон получается красивым и комфортным. Огромная школа отлично в него вписывается", – отметил губернатор. Кроме того, глава региона осмотрел ход строительства Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке. Это учреждение откроют в этом году. Работы провели в рамках нацпроекта "Культура". "Большая работа проделана внутри. Укреплены конструкции, обновлена электропроводка, вентиляция новая. Сцена уже с софитами. Остаются внутренняя отделка и благоустройство территории. "Октябрь" станет многофункциональным культурным пространством – уже скоро", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20240126/munitsipalitety-1923586088.html

https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк