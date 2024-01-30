https://ria.ru/20240130/stroitelstvo-1924301371.html
Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи
Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи - РИА Новости, 30.01.2024
Артамонов проверил строительство поликлиники, школы и Дворца молодежи
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке – поликлиники, школы и Дворца молодежи, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:01
2024-01-30T11:01
2024-01-30T11:01
липецкая область
игорь артамонов
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299099_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_8b1f827e0894df4db82eb6c8b0d007bc.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке – поликлиники, школы и Дворца молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона. Строящаяся поликлиника находится в микрорайоне Елецкий. Новое медучреждение будет рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Здесь же откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное. "Темп работ хороший. Возвели все пять этажей, на стройке трудятся 120 человек. Укладывают кровлю, монтируют инженерные системы. Через неделю приступят к отделке и остеклению. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Строительство строго контролируем на всех этапах", – цитирует пресс-служба Артамонова. Кроме того, губернатор посетил строительство школы, которая будет находиться в районе Опытной станции. Учебное заведение рассчитано на 1,5 тысячи детей. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. "Стройка продвигается. Вокруг растут многоэтажки. Рядом уже два садика. Микрорайон получается красивым и комфортным. Огромная школа отлично в него вписывается", – отметил губернатор. Кроме того, глава региона осмотрел ход строительства Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке. Это учреждение откроют в этом году. Работы провели в рамках нацпроекта "Культура". "Большая работа проделана внутри. Укреплены конструкции, обновлена электропроводка, вентиляция новая. Сцена уже с софитами. Остаются внутренняя отделка и благоустройство территории. "Октябрь" станет многофункциональным культурным пространством – уже скоро", - подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20240126/munitsipalitety-1923586088.html
https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299099_0:50:1070:853_1920x0_80_0_0_2878d078445ca3d5b1de3183ba829035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства важных социальных объектов в Липецке – поликлиники, школы и Дворца молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строящаяся поликлиника находится в микрорайоне Елецкий. Новое медучреждение будет рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в смену. Здесь же откроются женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория и спецотделения – приемное, инфекционное, терапевтическое, диагностическое, хирургическое, инфекционное.
Липецкая область направит на обновление муниципалитетов более 2,5 млрд
"Темп работ хороший. Возвели все пять этажей, на стройке трудятся 120 человек. Укладывают кровлю, монтируют инженерные системы. Через неделю приступят к отделке и остеклению. Это будет одна из самых больших поликлиник в Липецке. Строительство строго контролируем на всех этапах", – цитирует пресс-служба Артамонова
.
Кроме того, губернатор посетил строительство школы, которая будет находиться в районе Опытной станции. Учебное заведение рассчитано на 1,5 тысячи детей. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью.
"Стройка продвигается. Вокруг растут многоэтажки. Рядом уже два садика. Микрорайон получается красивым и комфортным. Огромная школа отлично в него вписывается", – отметил губернатор.
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России
Кроме того, глава региона осмотрел ход строительства Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке. Это учреждение откроют в этом году. Работы провели в рамках нацпроекта "Культура".
"Большая работа проделана внутри. Укреплены конструкции, обновлена электропроводка, вентиляция новая. Сцена уже с софитами. Остаются внутренняя отделка и благоустройство территории. "Октябрь" станет многофункциональным культурным пространством – уже скоро", - подчеркнул Артамонов.