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Обеспокоенность Китаем не должна мешать помощи Украине, заявил глава НАТО
Обеспокоенность Китаем не должна мешать помощи Украине, заявил глава НАТО - РИА Новости, 30.01.2024
Обеспокоенность Китаем не должна мешать помощи Украине, заявил глава НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США, заявил, что "обеспокоенность союзников Китаем" не должна отвлекать их от необходимости продолжать... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:46
2024-01-30T00:46
2024-01-30T00:46
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в США, заявил, что "обеспокоенность союзников Китаем" не должна отвлекать их от необходимости продолжать поддержку Украины. "Я понимаю, что многие союзники обеспокоены Китаем, но это не означает, что надо меньше заботиться об Украине. Безопасность носит не региональный, а глобальный характер. Происходящее в Азии имеет значение для Европы, как и события в Европе - для Азии. Сегодня это Украина, завтра, возможно, Тайвань. В наших общих интересах - предоставить (Украине – ред.) необходимое вооружение", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция велась на сайте НАТО. Генсек альянса также указал на "опасное" сближение России и Китая в разных областях, в том числе в военной.
https://ria.ru/20240123/nato-1922931033.html
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украина, китай, сша, йенс столтенберг, энтони блинкен, нато, в мире
Украина, Китай, США, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, НАТО, В мире
Обеспокоенность Китаем не должна мешать помощи Украине, заявил глава НАТО
Столтенберг: обеспокоенность Китаем не должна отвлекать от поддержки Украины